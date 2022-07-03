نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش وصل للطرق .. مواصفات سيارة لادا نيفا برونتو 2022 Lada Neva Pronto وسعرها في الأسواق في المقال التالي
أعلنت شركة أفتوفاز الروسية عن عبر موقعها الرسمي أنه تم فتح باب الحجز لأحدث ما أصدرته من سيارات وهو سيارة لادا نيفا 2022 التي أصدرتها تم اسم لادا برونتو والتي جمعت في تصميمها بين النظرة الكلاسيكية والنظرة العصرية الحديثة، وذلك وفقا لما يميل اليه فئة كبيرة من الشباب وقد جاء تصميم سيارة لادا نيفا وذلك على شكل تصميم تم اقتباسه من أول سيارة تم تصنيعها بهذا الشكل في عام 1977 إلا أن شركة أفتوفاز الروسية قد قامت بإجراء تعديلات على هذا الإصدار ليظهر تصميم جديد يعجب الكثير من عشاق السيارات التي تتميز بشكلها الجذاب.
مواصفات سيارة لادا نيفا برونتو 2022
تتميز سيارة لادا نيفا برونتو 2022 بالعديد من المميزات والتي منها ما يلي:
- تتميز سيارة لادا برونتو الجديدة بانها تحتوي على محرك سعة 1600 سي سي بقوة 114 حصان مقترن بفتيس يدوي وهذا يجعلها بجد تعرف باسم وحش السيارات.
- كذلك تأتي سيارة لاجا برونتو 2022 مزودة بمحرك ثاني بسعة 2000 سي سي وبقوة 168 حصان مقترن بفتيس يعمل أوتوماتيكيا ويعمل بست سرعات مختلفة مما يجعلها تناسب الطرق الوعرة.
- تتميز سيارة لادا بروتو 2022 أنها تحتوي على عجلات مصنوعة من البلاستيك الغير قابلة للكسر.
- تحتوي على جنوط رياضية بسعة 15 بوصة، وتتميز بانها تحتوي على فرامل مانعة للانغلاق.
- تتميز السيارة من الداخل بأنها تم تزويدها بأحدث التطبيقات التكنولوجية حيث تحتوي على منافذ USB وكذلك تحتوي على مخارج AUX.
- تم تزويد السيار بخاصية البلوتوث وكذلك شبكة واي فاي بالإضافة إلى إمكانية شحن الهواتف الذكية بداخلها بطريقة لاسلكية.
أسعار سيارة لادا نيفا برونو 2022 في الأسواق العالمية والمحلية
- يصل سعر سيارة لادا برونتو الروسية في السوق الروسية للسيارات إلى 623 روبل روسي وذلك للفئة الأولى أما الفئة الثانية فيصل سعرها إلى 711000 روبل روسي.
- أما في الأسواق السعودية فانه يتوافر فئة واحدة فقط والتي يصل سعرها إلى 36850 ريال سعودي.
- وفي الأسواق الأميركية فان سيارة لادا برونتو تتراوح أسعارها ما بين 8.582 إلى 9753 دولار.
- وفي الأسواق المصرية تصل سيارة لادا نيفا الفئة الاولى إلى 163 ألف جنيه والفئة الثانية يصل سعرها إلى 183 ألف جنيه والفئة الثالثة يصل سعرها إلى 192 الف جنيه.
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