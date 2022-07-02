نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا رخيصه للتنازل من غير مقابل بحالات ممتازة في السعودية في المقال التالي

سيارات تويوتا رخيصه للتنازل من غير مقابل كشف بعض مالكي السيارات في المملكة العربية السعودية عن توافر سيارات للتنازل في السعودية، حيث أنه يتم عرض السيارة بأسعار رخيصة ومناسبة للكثير من الفئات المجتمعية من الطبقة المتوسطة وبدون أي دفعات أولية من سعر السيارة ويتم التقسيط على سعر السيارة بأقساط شهرية قد تصل إلى ألف ريال سعودي، وفي سطور مقالنا التالية سنقوم بتقديم حزمة من بعض السيارات المعروضة للتنازل بأسعارها ومواصفاتها وكيفية التواصل مع مالكها. سيارات للتنازل من غير مقابل في السعودية 2022م 1. سيارة ام جي 5 2021 مواصفات السيارة:- تم إصدار هذه السيارة في عام 2021م في إنجلترا.

معدل استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 5.9 لتر.

طول السيارة يصل إلى أربعة أمتر و610 مللي متر.

بينما يبلغ عرض السيارة متر و818 مللي متر.

أما بالنسبة إلى ارتفاعها فيبلغ متر و489 مللي متر.

حجم ومساحة تخزين السيارة يبلغ 512 لتر.

تتوفر السيارة بقسط شهري يبدأ من 894 ريال سعودي وسعر التنازل 3 آلاف ريال سعودي.

يمكنكم التواصل مع مالك السيارة بالاتصال على رقم 0500060622. 2. سيارة تويوتا كورولا 2018 مواصفات السيارة:- يتكون موتور السيارة من أربع أسطوانات بسعة لترية تبلغ 1.6 لتر (6000 سي سي).

عدد أحصنة الموتور تبلغ 121 حصان وأقصى عزم دوران له 157 نيوتن لكل متر.

تسارع السيارة يبدأ من السكون حتى 100 كيلو متر لكل ساعة في مدة زمنية قدرها 11 ثانية.

معدل استهلاك السيارة من البنزين 9.7 لتر وأقصى سرعة تصل إليها 195 كيلو متر لكل ساعة.

سعر تنازل السيارة يبدأ من 42 ألف ريال سعودي بقسط شهري ألف و500 ريال سعودي.

التواصل يتم من خلال الاتصال على رقم 0598838743. 3. سيارة تويوتا يارس 2017 مواصفات السيارة:- تم إصدار السيارة في عام 2017م بموتور سعته تصل إلى 1500 سي سي وعزم دوران 141 نيوتن لكل متر.

عدد أحصنة الموتور 108 حصان ويتكون من ربع أسطوانات وناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من ست سرعات.

يمكنكم شراء السيارة من خلال الاتصال على رقم 0564811622 من داخل السعودية.

سعر تنازل السيارة يصل إلى 25 ألف ريال سعودي والقسط الشهري يبدأ من ألف و15 ريال سعودي. 4. سيارة تويوتا كامري 2020 سبورت مواصفات السيارة:- السيارة متوفرة في المدينة المنورة ويمكنكم الاتصال على رقم 0582868787.

سعر تنازل السيارة غير موجود وبقسط شهري قيمته ألفين و209 ريال سعودي.

سعة موتور السيارة تبلغ 2500 سي سي وقوة دفع 204 حصان. عمر شويل - جدة سيارات تويوتا رخيصه للتنازل من غير مقابل بحالات ممتازة في السعودية - ثقفني

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