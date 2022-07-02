نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تقسيط سيارة كيا بيجاس 2022 فل كامل من كيا الجبر صاحبة الأداء المتميز في الرحلات والطرق الصحراوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تقسيط سيارة كيا بيجاس 2022 من كيا الجبر، امتلاك سيارة كيا بيجاس 2022 فل كامل بالتقسيط يعد طموحا لشريحة كبيرة من مستهلكي السيارات بالمملكة حيث أن هذه السيارة تقدم لهم قيمة وأداء كبير مقابل السعر، وهي سيارة صالحة للرحلات اليومية فضلا عن احتوائها على عديد من وسائل الترفيه المدهشة والمبهجة، وفي التقرير التالي نقدم لكم طريقة تقسيط سيارة كيا بيجاس 2022 فل كامل من كيا الجبر.

مواصفات سيارة كيا بيجاس 2022 فل كامل

السيارة هي أحد منتجات العملاق الكوري كيا ،وقد انطلقت سلسلة سيارات كيا بيجاس للمرة الأولى في 2017 في معرض شنغهاي للسيارات، أجرت عليها الشركة العديد من التطوير والتحسين خلال السنوات الأخيرة فجعلها ذلك سيارة تنافسية من حيث السعر الجيد والأداء العالي على الطريق، وقد نالت بجاس 2022 ثقة كبيرة وشهرة واسعة في السوق العالمي والأسواق السعودية على وجه خاص، فقد حققت مبيعات هائلة ويرجع ذلك إلى مواصفاتها الجيدة وسعرها الممتاز مما أدى إلى إثبات وجودها وكفاءتها بالأسواق السعودية.

مميزات سيارة كيا بيجاس 2022

محرك سيارة كيا بيجاس 2022 فول كامل عالي الكفاءة فهو عبارة عن محرك بنزين رباعي الأسطوانات يساعد على العمل بتقنية الدفع الأمامي ويعمل بقوة 95 حصان فضلا عن ناقل الحركة اليدوي الذي له خمس سرعات أما الناقل الأوتوماتيكي فهو مزود بأربع سرعات وعزم المحرك يصل إلى 132 نيوتن لكل متر.

أما عن السيارة من الداخل فهي مزودة بمقاعد مريحة فضلا عن المساحة الداخلية الكبيرة والتصميم الانسيابي الجذاب الذي يكفل مزيد من الراحة والمتعة أثناء ركوب السيارة، ولوحة القيادة مصنعة من بلاستيك صلب، أما عن إطار القيادة فهو مغلف بالجلد الصناعي ،فضلا عن شاشة مقاس 7 بوصة تعمل بنظام اللمس.

سعر سيارة كيا بيجاس من لدي كيا الجبر

يبلغ سعر كيا بيجاس من لدي شركة كيا الجبر عن موديل 2022 Ex بقيمة 51,233 ريال سعوديا، والدفعة الاولي من ثمن السيارة بقيمة 5,124ريال، والقسط الشهري من ثمن السيارة بقيمة 950 ريال، وقيمة الدفعة الاخيرة 15,233وبالنسبة لفترة السداد على 60 شهرا، وتختلف كل موديل وطراز من حيث قيمة اجمالي السيارة والاقساط الشهرية والدفعة الاولي والأخيرة.