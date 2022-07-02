أول طراز الوحش الروسي.. سيارة لادا نيفا برونتو بمواصفات وأسعار لا تقبل المنافسة في المملكة العربية السعودية

أول طراز روسي للسيارة لادا نيفا برونتو في المملكة العربية السعودية تم إصداره في عام 1977 بعد JC للذين أرادوا شراء سيارة، كشفت الشركة الروسية Lada AvtoVAZ عن سيارتها المتطورة بتصميم قوي وأداء استثنائي على الطرق الصعبة، وتعد Bronto 44 واحدة من أهم السيارات من القرن الماضي وما زالت موجودة في هذا العصر ونجحت Lada في إنتاج العديد من المركبات التي حققت شهرة كبيرة، وكانت My Lada Niva واحدة من هذه المركبات في كل فئة على الطرق والمنعطفات الصعبة وتستفيد من المواصفات الممتازة والمميزات الرائعة بأسعار لا تقبل المنافسة

مواصفات سيارة لادا نيفا برونتو

محرك بأربع أسطوانات 1700 سم 3 وعلبة تروس يدوية يتم دفع السيارة بواسطة ناقل حركة متكامل.

يحتوي المحرك على 83 أسطوانة تعمل بالطاقة وعزم دوران أقصى يبلغ 129 نيوتن متر لكل متر.

نُشر في عام 1977 كان أول كتاب مدرسي لادا نيفا.

تحتوي السيارة على إشارات انعطاف بلاستيكية وشبكة سوداء كبيرة.

تحتوي على بعض الثقوب الصغيرة وعجلات السيارة مقاس 15 بوصة مصنوعة من البلاستيك القوي.

مقاعد Lada Niva Pronto مصنوعة من جلد عالي الجودة ومقاوم للبقع وممتص للغبار.

تتميز السيارة بفصل صوتي جيد في الضوضاء التي تصدرها في الخارج وهي مزودة بلوحة انبعاث للضوء على السقف بالإضافة إلى عجلات قوية على أرض غير ممهدة.

خصائص Quick Lada Niva

تتمتع Lada Niva بنصف قطر دوران ضخم يبلغ 49 طولًا وعرضًا وركوبًا سلسًا على مسارات المياه العميقة، وقدرة كبيرة على القيادة على الطرق الصعبة. يوجد داخل السيارة كاميرا أمنية ومحركات كهربائية للنوافذ تتعامل مع الأعمال الكهربائية. يبلغ قياس عجلات السيارة 16 بوصة. بالإضافة إلى ذلك لها سقف مفتوح ومدخل هواء مرتفع إلى حد ما للمحرك. تم تجديد شبكة السيارة وهي الآن تتميز بأغطية ممرات العجلات البلاستيكية ومصابيح الفرامل الأمامية المانعة للاحتراق. خضعت السيارة للعديد من التجديدات لكنها حافظت على مظهرها التقليدي.

Lada Niva هو هذا الطراز الفريد من نوعه الذي فاز بقلوب عشاق السيارات ويعود تاريخه إلى عام 1977، وخضع لتحديثات طفيفة.يعتمد كل من Lada niva bronto و niva الأسطوري على الهيكل القديم، لكن الأخير يتميز بفئة أحدث niva travel والتي تختلف تمامًا عن طراز شيفروليه السابق، تم تحديث الجزء الداخلي من Niva Pronto الجديدة مع الحفاظ على عناصر Niva الكلاسيكية مثل طاولة اللوحة المستوحاة من الثمانينيات وإضافة مقاعد جديدة أكثر راحة مع إمكانات التدفئة والتبريد بالإضافة إلى الإضاءة الداخلية الحديثة.

سعر لادا نيفا برونتو في المملكة العربية السعودية

وفقًا للعديد من الخبراء فإن سعر السيارة التي تم إطلاقها مؤخرًا متاح في السوق الروسية مقابل 6320 ألف روبل ويمكن أن يصل إلى 717 ألف روبل، أي ما يعادل حوالي 8.582 دولارًا ويمكن أن يصل إلى 9735 دولارًا في السوق الروسي المحلي، وحوالي 36.45 مليري سعودي.