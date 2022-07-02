نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات نيسان كيا تويوتا وهيونداي مستعملة للبيع في السعودية بأرخص الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات نيسان كيا تويوتا وهيونداي مستعملة للبيع في السعودية بأرخص الأسعار، تتوفر بمدينة الرياض للبيع سيارة نيسان صني 2014 مشت أكثر من مائتي ألف كم، محرك دفع أمامي بنزين 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 90 حصان والجير أوتوماتيك، البودي الخارجي مرشوش على نظافة وتم إضافة كفرات جديدة، بالنسبة للداخلية تم إضافة فرش جديد للمقاعد + فرش جلد للأرضية. المواصفات: وسائد هوائية، شنطة كهربائية، جنوط مقاس 14 إنش، مشغل سي دي، مدخل AUX، أبواب شفط. وصل أعلى سوم على السيارة إلى 16 ألف ريال والسعر المطلوب 17 ألف وخمسمائة ريال.

سيارات مستعملة للبيع بأرخص الأسعار

متوفر بمدينة الرياض للبيع تويوتا يارس مستعمل 2014 مشت 218 ألف كم، محرك دفع أمامي بنزين 4 سلندر سعة 1300 سي سي بقوة 84 حصان والجير عادي. السيارة مفحوصة ومجددة + بودي مرشوش تجميلي بالكامل ولا توجد به أي حكة + ماكينة وجير علي الشرط، تم تغيير مقصات يمين ويسار مع تغيير 4 طيس، تم إضافة 4 كفرات جديدة مع تنجيد المقاعد وتغيير كسوة القماش. المواصفات: مقاعد مخمل، منافذ للشحن والطاقة، تحكم كهربائي بالمقاعد، جنوط 14 إنش، وسائد هوائيه. السعر المطلوب 25 ألف ريال.

تتوفر بمدينة الرياض للبيع سيارة هيونداي النترا مستعمل 2014 استمارة جديدة مشت أكثر من 300 ألف كم، المحرك بنزن 4 سلندر سعة 2000 سي سي بقوة 156 حصان والجير مانيوال عادي. المواصفات: حساسات ركن خلفية، نوافذ كهربائية، مقاعد فرش مخمل، جنوط مقاس 17 انش، مكيف أوتوماتيكي، إمكانية دخول السيارة بالريموت، سنتر لوك على الأبواب، مشغل سي دي و4 مكبرات الصوت. السعر المطلوب للبيع 17 الف و500 ريال.

عروض بيع وشراء سيارات مستعملة

تتوفر بمدينة الرياض للبيع سيارة كيا سيراتو 2014 فل كامل مشت 161 ألف كم، المحرك بنزين 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 135 حصان والجير أوتوماتيك، البودي به رشوش متفرقة بسبب حكات بسيطة. المواصفات: حساسات أمامية وخلفية، وسائد هوائية جانبية وخلفية، مقاعد جلدية، مكيف أوتوماتيك، مصابيح ليد، جنوط 17 انش، فتحة سقف، نظام تثبيت سرعة، شاشة وسطية ذكيةتدعم تشغيل أنظمة أبل وأندرويد، دخول السيارة عن طريق الريموت، زجاج كهرباء+ سنترلوك، منافذ للشحن والطاقة + بلوتوث. السيارة مسيومة بقيمة 26 ألف وخمسمائة ريال.