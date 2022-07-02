نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحداث السيارات… تويوتا سيينا 2023 أحداث مواصفاتها وفئاتها وأنواع وأسعارها فى السعودية في المقال التالي

تويوتا سيينا 2023 أحداث مواصفاتها، تم طرح السيارة الجديدة تويوتا سيينا 2023 في السوق السعودي بعد إضافة العديد من التعديلات المميزة للسيارة عن الإصدار السابق، وتعد تويوتا سيينا من سيارات الدفع الرباعي بحجم ميني، تتميز بتصميمها الأنيق وهي ذات تجربة فريدة في القيادة لأنها مزودة بأحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة ولها العديد من الطرازات المختلفة التي نستعرض معكم في السوق السعودي والعالمي. تويوتا سيينا 2023 أحداث مواصفاتها مواصفات سيارة تويوتا سيينا 2023 تم إضافة العديد من التعديلات على المحرك في سيارة تويوتا سينا 2023 حيث يعمل المحرك الجديد بقوة 245 حصان وبعزم دوران 390 نيوتن للمتر.

تعمل السيارة بواسطة الدفع الأمامي العجلات يعمل المحرك عن طريق الكهرباء. مواصفات التصميم الداخلي والخارجي لسيارة تويوتا سيينا 2023 تتميز سيارة تويوتا سين 2023 بنظام إضاءة جريء وقوي يعمل أوتوماتيكياً عند الإيقاف والتشغيل وهو من نوع LED DRL.

خامات المقصورة الداخلية للسيارة مصنوعه من أفضل وأجود الخامات.

تتسع المقصورة الداخلية للسيارة لتشمل 8 مقاعد تنقسم على ثلاث صفوف وتتميز بسهولة الدخول إلى الصف الأخير.

مساحه التخزين بالسيارة تتسع ل 5 قدم ويمكن زيادة تلك المساحة عن طريق طي الصف الأخير لتصل إلى 75.5 قدم مكعب.

محرك سيارة تويوتا سيينا 2023 من النوع الهجين ويتميز باستهلاكه الاقتصادي للوقود.

كما أن سيارة تويوتا سيينا 2023 توفر من القوة والطاقة المستهلكة عند تشغيل السيارة أسعار وفئات تويوتا سيينا 2023 في السوق السعودي تتوفر سيارة تويوتا سيينا 2023 في السوق السعودي بخمس طرازات مختلفة الطراز الأول Toyota Sienna LE يبدأ سعره من 135.000ريال سعودي.

الطراز الثاني Toyota Sienna XLE يأتي بسعر 157.000 ريال سعودي.

الطراز الثالث Toyota Sienna XSE بسعر 165.000 ريال سعودي.

الطراز الرابع “Toyota Sienna Limited” بسعر 180.000 ريال سعودي.

الطراز الخامس Toyota Sienna Platinum بسعر 195.000 ريال سعودي. سعر سيارة تويوتا سيينا 2023 في السوق العالمي يبدأ سعر الفئة الأولى LE من 37 ألف دولار أمريكي

ويصل سعر الفئة الثانية XLE إلى 42 ألف دولار أمريكي.

الفئة الثالثة XSE بسعر 44,000 دولار أمريكي.

الفئة الرابعة Limited بسعر 48 ألف دولار أمريكي.

الفئة الأخيرة Platinum بسعر 52 ألف دولار أمريكي. عمر شويل - جدة أحداث السيارات... تويوتا سيينا 2023 أحداث مواصفاتها وفئاتها وأنواع وأسعارها فى السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحداث السيارات… تويوتا سيينا 2023 أحداث مواصفاتها وفئاتها وأنواع وأسعارها فى السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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