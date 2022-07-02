نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا كورولا وكامري في السعودية بأستعمال خفيف بـ5 ألاف ريال وطالع ممشى قليل في المقال التالي

تويوتا كورولا وكامري في السعودية بأستعمال خفيف وممشى قليل تبدأ الأسعار بـ5 ألاف ريال فيما فوق لأصحاب الدخل المنخفض والمحدود والغير قادرين على شراء سيارات جديدة نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، نعرض سيارات تويوتا كامري وكورولا مستعملة للبيع في المملكة بأسعار مغرية ومنافسة، حيث أن السيارات المستعملة في السعودية من أكثر ما يبحث عنه المواطن او المقيم في المملكة. تويوتا كورولا وكامري في السعودية تويوتا كورولا موديل ١٩٩٩ مستعملة للبيع سيارة سيدان قديمة الطراز من كورولا، يبلغ سعة محركها ١٣٠٠ سي سي لتولد تيربو ٨٨ حصان مع ناقل حركة بدوي رباعي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة للسيارة ١٠٠ ألف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة مكة المكرمة بمنطقة العمرة الجديدة.

السيارة بحالة ممتازة لا يوجد بها أعطال أو حوادث مسبقة.

تحتوي على مكيف، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، رايد، بلوتوث، مدخل يو اس بي، مدعم ام بي ثري.

سعر تويوتا كورولا ٩٩ مستعملة في السعودية 5 ألاف ريال. تويوتا كامري موديل ٢٠٠٤ مستعملة للبيع تعمل كامري على محرك يبلغ قوته ١٥٤ حصان، ويسع من الوقود ٢٤٠٠ سي سي ويمتلك ناقل حركة يدوي رباعي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة للسيارة ٢٠ ألف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة جزان بمنطقة السويس.

السيارة بحالة جيدة لا حوادث أو أعطال.

تحتوي على ٥ مقاعد من الجلد، راديو، بلوتوث، قفل مركزي، نظام مثبت سرعة، نظام مانع انغلاق الفرامل، مصابيح ضوئية، راديو، شاشة وسائط، بلوتوث، مكيف هواء قوي، ميزة الدخول بدون مفتاح.

سعر تويوتا كامري ٢٠٠٤ مستعملة في السعودية ٧ ألاف ريال. تويوتا كورولا موديل ٢٠٠١ مستعملة للبيع سعة محرك كورولا ٢٠٠١ يصل إلى ١٣٠٠ سي سي ليولد قوة ٩٢ حصان وناقل الحركة يدوي رباعي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة للسيارة ٥٠ ألف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة جدة بمنطقة الشاطيء.

السيارة بحالة ممتازة لا أعطال أو حوادث ، وقد أعيد دهانها جزئيا.

تحتوي على مقاعد من الجلد، راديو، بلوتوث، مشغل أسطوانات، انذار ضد السرقة، مانع انغلاق الفرامل، مثبت سرعة، الدخول بدون مفتاح، سنتر لوك، أكياس هوائية، مشغل ام بي ثري، مدخل يو اس بي.

سعر تويوتا كورولا ٢٠٠١ مستعملة في السعودية ٨ ألاف ريال. عمر شويل - جدة تويوتا كورولا وكامري في السعودية بأستعمال خفيف بـ5 ألاف ريال وطالع ممشى قليل - ثقفني

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