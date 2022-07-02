سيارات مستعملة بأقل من 5.000 في الإمارات سيارات نظيفة جدا

سيارات مستعملة بأقل من 5.000 في الإمارات سيارة نظيفة، تعتبر السيارات عامة من ضروريات الحياة التي لا غنى عنها في الحياة اليومية ولكن مع ارتفاع أسعار السلع كافة خلال الفترة الحالية خاصة بسوق السيارات الزيرو الجديدة، انتعش سوق السيارات المستعملة في دولة الإمارات المتحدة، حيث لا غني عن السيارة في كل المدن بها، ويوجد الكثير من يبحث عن سيارة نظيفة مستعملة بسعر رخيص لا يتعدى 5000 درهم بمواصفات جيدة يمكنك أن تقتني تلك السيارة لكي تسهل عليك قضاء الاحتياجات اليومية التي لا تؤجل، فيمكن الحصول على سيارة مستعملة بسعر 3.000 درهم بالإمارات وتواصل مباشرة مع مالك السيارة فتابعوا معنا.

سيارات مستعملة بأقل من 5.000 في الإمارات

سيارة شيفروليه بلازر بحالة جيدة نظيفة من الداخل والخارج، سيارة شيفروليه بلازر موديل عام 2004، تأمين السيارة منتهي تحتاج إلى تجديد، لون السيارة الخارجي أبيض لؤلؤي، السيارة شيفروليه غير مرخصة، تحتوي السيارة على محركات وكالة بحالة ممتازة وناقل حركة لمحرك السيارة اوتوماتيك، وقود محرك السيارة يعمل باستخدام البنزين.

مزايا الأمان بالسيارة متوفرة نظام أمان فرامل مانع الانغلاق. مصابيح السيارة أمامية وخلفية للضباب. دهان السيارة الخارجي وكالة لم يتغير الدهان الأصلي بعض تصليحات بسيطة. سعر السيارة شيفروليه بلازر كاش 3.500 درهم إماراتي.

سيارة مستعملة نيسان صني باللون الرصاصي 2002

سيارات نيسان من سيارات قوية على الطريق وبها مزايا ومواصفات في كل إصدار لها، معنا اليوم سيارة نيسان صني موديل 2002 في الشوامخ بأبو ظبي.

مزايا السيارة تحتوي على مكيف هواء اوتوماتيك بارد. كراسي السيارة من الجلد مغطاة بالقماش مخمل. لون السيارة الخارجي رمادي فضي فاتح سيارة نيسان صني 2004 مرخصة لمدة طويلة. سيارة نيسان صني لها تأمين إلزامي ساري. وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة سجلت قراءة 200 ألف كيلو متر. هيكل السيارة الخارجي أعيد دهنه بالكامل بدون حوادث. سعر السيارة نيسان صني 2002 طريقة السداد كاش تبلغ 6.000 درهم إماراتي.

سيارة ميتسوبيشي باجيرو نظيفة موديل 1998

سيارة ميتسوبيشي قوية نظيفة من الداخل والخارج، السيارة بها موتور قوي محركات سيارة ممتازة الحالة، نوع القير لنقل حركة للمحرك عادي يدوي، عزم الموتور قوي، تناسب تلك السيارة رمال الصحراء والمزارع، تم تركيب لها دله وفلتر.