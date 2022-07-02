سيارة الوحش الروسى... سيارة لادا نيفا 2022 الحديثة اهم مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها الجبارة في بعض الدول

سيارة لادا نيفا 2022 الحديثة اهم مميزاتها، سيارة لادا نيفا من أبرز السيارات الروسية والتي أصبحت منتشرة في العالم كله، حيث أعلنت شركة أفتوفاز الروسية عن أهم موصفات ومزايا السيارة الجديدة التي أطلقت عليها اسم سيارة لادا نيفا 2022 المتطورة أو الاسم الثاني لها لادا برونتو، وتتميز بخاصية الدفع الرباعي للعجلات، وأيضًا أهم ما يميزها هيكلها الرائع وهو مزيج بين حياتنا العصرية وبعض من الكلاسيكية وهذا أكثر ما يعجب الكثير من الشباب فيها ويجعلهم يقبلون عليها، كما تم إطلاق أول نوع من تلك السيارة سنة 1977، والمجهود الذي أظهرته الشركة كان من أحد أهم الأسباب التي جعلت السيارة تصبح بهذا الشكل المذهل، وسوف نوضح أهم موصفات ومزايا السيارة فيما يلي.

سيارة لادا نيفا 2022 الحديثة اهم مميزاتها

موصفات سيارة لادا نيفا 2022

لدى سيارة لادا نيفا 2022 العديد من المواصفات وسوف نتعرف على كل تلك المواصفات في الأتي:ـ

تزود السيارة بموتوران الموتور الأول سعته تصل إلى 1600 سي سي قوته تبلغ حوالي 114 حصان،

أما بالنسبة للموتور الأخر فقد تبلغ سعته حوالي 2000 سي سي وقوته تصل إلى 168 حصان.

المحرك الأول للسيارة يعمل بفتيس يدوي، أما بالنسبة للمحرك الثاني يعمل أوتوماتيكيًا، ويتكون ذلك المحرك من ست نقلات.

السيارة مزودة بعجلات غير قابلة للكسر لأنها تصنع من مادة البلاستيك.

تحتوي عجلات السيارة جنوط يبلغ حجمه حوالي15 بوصة.

مزايا سيارة لادا نيفا 2022

تتميز السيارة بأن مساحتها الداخلية واسعة لذلك يجعل الركاب يشعرون بالراحة التامة، وأهم ما يميزها وجود إضاءات في جميع اسقف السيارة.

أصبحت السيارة من أشهر السيارات العالمية ومن أهما روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

تحتوي السيارة على خاصية الدفع الرباعي لكل عجلات السيارة.

أسعار سيارة لادا نيفا 2022