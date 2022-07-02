نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع بسعر 20 الف ريال فقط في السعودية في المقال التالي

سيارات مستعملة في السعودية لعام 2022م هي موضوع مقالنا اليوم، ترجع سهولة عمليات بيع وشراء الأشياء بين الأشخاص وبعضهم البعض إلى التطور التكنولوجي ومواقع التواصل الاجتماعي وكذلك البرامج التي يتم عرض المنتجات عليها، فالتسوق عبر الإنترنت هو واحد من أنجح الأمور الشائعة في الفترة الأخيرة، ولذلك يقوم أي شخص يرغب في بيع سياراته أو أي شيء بعرضه على الإنترنت بمواصفاته والأسعار التي يقدمها به وتكون العملية سهلة في البيع والشراء. سيارات مستعملة في السعودية 1. سيارة فورد إيدج 2018 مستعملة مواصفات السيارة:- تم تقديم هذه السيارة بفئات مختلفة وبمحركات مختلفة المحرك الأول سعته 2000 سي سي وقوته 250 حصان وعزم دوران 378 نيوتن لكل متر.

بينما المحرك الثاني سعته اللترية 8.4 لتر (8400 سي سي) وأقصى سرعة له تبلغ 200 كيلو متر لكل ساعة وتسارع من صفر حتى 100 كيلو متر يصل في غصون 7.5 ثانية.

سعر السيارة في سوق المستعمل تبلغ 80 ألف ريال سعودي. 2. سيارة فورد إكسبيدشن 2018 مستعملة مواصفات السيارة:- قوة محرك السيارة تبلغ 400 حصان وسعته اللترية تبلغ 3.5 لتر (3500 سي سي) ونوع المحرك V6.

أقصى عزم دوران للموتور تبلغ 650 نيوتن لكل متر ومصنوع من البلاتنيوم.

سعر بيع السيارة 150 ألف ريال سعودي ولونها الخارجي أبيض وتتكون من خمسة أبواب.

السيارة تعمل بالبنزين وناقل الحركة يعمل أوتوماتيكيًا ويتكون من عدة سرعات مختلفة. 3. سيارة أودي آي 7 سبورت باك 2011 مستعملة مواصفات السيارة:- تم إصدار السيارة في عام 2011م وتتوفر بسعر 20 ألف ريال سعودي.

نوع الموتور V6 وسعته تبلغ 3000 سي سي (3.0 لتر) وقوة دفعه 225 حصان.

أقصى عزم موتور السيارة 550 نيوتن لكل متر ولونها الخارجي أحمر وتتكون من أربعة أبواب. 4. سيارة شيفروليه كابريس 2008 مستعملة مواصفات السيارة:- قوة المحرك تبلغ حوالي 6000 سي سي (6 لتر) وعدد أحصنة الموتور تبلغ 360 حصان.

بينما يصل أقصى عزم لموتور السيارة إلى 530 نيوتن لكل متر ومعدل استهلاك البنزين 6.9 لتر.

أقصى سرعة تصل إليها السيارة 350 كيلو متر لكل ساعة وسعر بيع السيارة 25 ألف ريال سعودي.

لون السيارة الخارجي أسود وتتكون من أربعة ألوان. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بسعر 20 الف ريال فقط في السعودية - ثقفني

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