نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ6000 ريال أقوي سيارات كيا حالات ممتازة مستعملة للبيع في السعودية في المقال التالي

بـ6000 ريال أقوي سيارات كيا حالات ممتازة مستعملة إليكم أفضل سيارات كيا مستعملة في السعودية لعام 2022م، حيث يقوم مالكو السيارات في المملكة العربية السعودية بعرض سياراتهم على الإنترنت أو في أحد الأسواق للسيارات المستعملة في السعودية حتى يلجأ إليها المواطنين الذين ليس في قدرتهم المادية الحالية الحصول على سيارة جديدة فالسيارات الجديدة أصبح يتم تقديمها بأسعار خرافية، وسنقوم بتوضيح بعض السيارات المقدمة بأسعارها المميزة وبمواصفات جيدة وحالة ممتازة من الداخل ومن الخارج. سيارات كيا مستعملة في السعودية 2022م 1. سيارة كيا أوبتيما 2006 مواصفات السيارة:- تم إصدار السيارة في عام 2006م في اليابان.

سعر بيع السيارة هو 6 آلاف ريال سعودي ومتوفرة في مدينة الرياض.

تقطع السيارة حتى مسافات تبلغ 360 ألف كيلو متر مسافة.

تقترن السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي وتتكون من أربعة أبواب.

لون السيارة الخارجي فضي وتعمل بوقود البنزين.

للتواصل مع مالك السيارة للرغبة في الاستفسار أكثر عنها أو شرائها اتصل على +966592138019. 2. سيارة كيا سيراتو 2016 مستعملة مواصفات السيارة:- في عام 2016م تم إصدار السيارة في اليابان وأصبحت من أكثر السيارات اليابانية شهرة.

عدد الكيلو مترات التي يمكن أن تقطعها السيارة هي 192 ألف كيلو متر مسافة وتعمل بوقود البنزين.

متوفرة في مدينة جدة السعودية بسعر يبدأ من 29 ألف ريال سعودي والتواصل على رقم +966115202757.

نوع ناقل الحركة أوتوماتيكي وتتكون من أربعة أبواب ولونها الخارجي فضي. 3. سيارة كيا سبورتيج 2015 مستعملة مواصفات السيارة:- لون السيارة الخارجي أبيض وتتكون من خمسة أبواب وناقل حركة أوتوماتيكي.

نوع الوقود بنزين ويمكن للسيارة قطع مسافة قدرها 227 ألف كيلو متر.

متوفرة في مدينة جدة بسعر 40 ألف ريال سعودي وللحصول عليها اتصل على رقم +966115202757.

تم إصدار السيارة في عام 2015م في جمهورية اليابان الشقيقة. 4. سيارة كيا سبورتيج 2015 مستعملة مواصفات السيارة:- تم صنع السيارة في اليابان في عام 2015م.

عدد الكيلو مترات التي يمكن للسيارة قطعها هي 179 ألف كيلو متر.

تتوفر في مدينة الرياض بسعر 29 ألف ريال سعودي.

للتواصل مع مالك السيارة يمكنك الاتصال على رقم +966115202757.

نوع ناقل الحركة أوتوماتيكي وتتكون من خمسة أبواب ولونها الخارجي أسود. عمر شويل - جدة بـ6000 ريال أقوي سيارات كيا حالات ممتازة مستعملة للبيع في السعودية - ثقفني

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