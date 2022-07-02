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امتلك سيارة تويوتا فورتشنر مستعمله بسعر رخيص، هناك بعض الأشخاص التي تقوم بعرض سياراتها على الإنترنت حتى تقوم ببيعها ويتم توصيلها إلى أكبر فئة من الأشخاص، فكما يعرض بعض مالكي السيارات سياراتهم عبر الإنترنت فهناك فئة كبيرة أيضًا تبحث عن السيارات المستعملة لأنه يتم عرضها بأسعار قد تناسب ميزانيته المالية، حيث أن السيارات الجديدة أصبح يتم تقديمها بأسعار خارقة و لذلك كانت السيارات المستعملة ملجأ للكثير من الأشخاص و الفئات المجتمعية. سيارات مستعملة في السعودية 1. سيارة تويوتا فورتشنر 2013 مستعملة مواصفات السيارة:- محرك السيارة سعته تبلغ 2700 سي سي (2.7 لتر) ويكون من أربع أسطوانات.

قوة دفع الموتور 158 حصان ويتكون من 16 صمام وناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من أربع سرعات.

مقاس جنوط السيارة يبلغ 15 إنش وتحتوي السيارة على عدد من الوسائد الهوائية في الصف الأمامي للسيارة.

تعمل السيارة بخاصية استشعار الخطر وتنبيه السائق عند تعرّض السيارة إلى السرقة ويمكن طي المرايا كهربيًا.

تتوفر السيارة بسعر يبدأ من 21 ألف ريال سعودي. 2. سيارة تويوتا لاند كروزر برادو 2013 مستعملة مواصفات السيارة:- تعمل السيارة بخاصية الدخول الذكي وفتح السيارة عن بعد.

تحتوي على أكثر من مدخل يو إس بي وخاصية البلوتوث.

نظام السيارة الصوتي يتكون من 9 مكبرات صوتية.

تم إصدارها في عام 2013م وتتوفر في سوق المستعمل بسعر 20 ألف ريال سعودي. 3. سيارة سوبارو بي آر زي 2016 مستعملة مواصفات السيارة:- تعمل سيارة سوبارو بمحرك سعته اللترية تبلغ 2 لتر (2000 سي سي) ويتكون من أربع أسطوانات.

قوة الدفع تبلغ 200 حصان وأقصى عزم دوران للموتور يبلغ 151 رطل (نيوتن لكل متر).

يقترن الموتور بناقل حركة يدوي ويتكون من ست سرعات وأقصى سرعة تصل إليها السيارة هي 225 كيلو متر لكل ساعة.

سعر بيع السيارة في السعودية في سوق المستعمل يبلغ 35 ألف ريال سعودي. 4. سيارة أودي اس 5 كوبيه 2010 مستعملة مواصفات السيارة:- متوفرة بسعر يبدأ من 39 ألف ريال سعودي.

عدد أحصنة الموتور 349 حصان وسعته تبلغ 4200 سي سي.

نوع المحرك هو v8 ويتكون من ناقل حركة يدوي من ست سرعات. عمر شويل - جدة امتلك سيارة تويوتا فورتشنر مستعمله بسعر رخيص وحالات جيدة في السعودية - ثقفني

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