نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 46 ألف ريال سعودي احصل على سيارة ميتسوبيشي اتراج HL 2022 الجديدة كلياً بمواصفات جبارة وسعر مناسب للجميع في المقال التالي

46 ألف ريال سعودي احصل على سيارة ميتسوبيشي اتراج HL 2022 الجديدة كلياً بمواصفات جبارة، تعتبر سيارات ميتسوبيشي من بين السيارات رخيصة الثمن للغاية ولكن لها سمعة كبيرة بالأسواق العالمية لأنها تضم بين السعر المناسب والموفر من حيث المواصفات القياسية التي تجعل من المستهلكين ومن يهتم بالسيارات يفكرون بالشراء من بين السيارات الت قد نالت على شعبية عالمية كبيرة بفضل ما يوجد بها من محرك وذات تصميم خارجي متميز، نوفر مميزات ومواصفات قياسية التي تجعل العديد من المستهلكين وكل من يهتم بالسيارات يفكرون بالشراء، حيث أن سيارة ميتسوبيشي اتراج من بين السيارات التي يوجد لها شعبية عالمية بفضل المحركات والتصميم الخارجي الراقي للسيارة وسوف نعرض عليكم عروض تقسيط سيارة ميتسوبيشي اتراج. 46 ألف ريال سعودي احصل على سيارة ميتسوبيشي اتراج HL 2022 قد يصل سعر بيع السيارة بسعر يبلغ نحو 46 ألف ريال سعودي مواصفات سيارة ميتسوبيشي اتراج HL 2022 تحتوي سيارة ميتسوبيشي اتراج HL 2022 على محرك ثلاثي الاسطوانات قد تصل قوتها نحو 76 حصان.

على محرك ثلاثي الاسطوانات قد تصل قوتها نحو 76 حصان. عزم الدوران يبلغ 100 نيوتن لكل متر، مع وجود ناقل حركة أتوماتيك .

وقوة للتسارع اتراج يبلغ نحو 1/ 100 كم، لكل ساعة 13.3 ثانية.

قد تصل قوة السيارة عند السيارة نحو 170 كم بالساعة.

تعتبر سيارة ميتسوبيشي اتراج HL 2022 ذات هيكل صلب ليقوم بامتصاص الصدمات .

كما أن السيارة تحتوي على نظام تثبيت السرعة وتحتوي على 6 وسائد هوائية ، وإمكانية تثبيت مقاعد الأطفال.

ذات توزيع إلكتروني للفرامل مع إمكانية عدم انزلاق الفرامل وتنبيه ضد أي تصادم والمساعدة بصعود المرتفعات.

يبلغ طول سيارة ميتسوبيشي اتراج HL 2022 نحو 4,305 ملم، والعرض يبلغ نحو 1.670 ملم، أما بالنسبة للارتفاع يبلغ نحو 1.515 ملم وبقاعدة عجلات 2.550 ملم ووزن السيارة خفيف للغاية، وهذا يجعلها أقل استهلاك للوقود.

كما أن سيارة ميتسوبيشي اتراج HL 2022 تتميز بتصميم ايرودنياميكي رياضي مع وجود شبك أمامي .

حتى أن يجعل شكل السيارة متميز مع وجود مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية الليد.

تضم المقصورة الداخلية اتراج 2022 على الكثير من وسائل الترفيه وتحتوي على شاشة وسائط تعمل بتقنية اللمس. عمر شويل - جدة 46 ألف ريال سعودي احصل على سيارة ميتسوبيشي اتراج HL 2022 الجديدة كلياً بمواصفات جبارة وسعر مناسب للجميع - ثقفني

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