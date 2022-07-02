أحصل الآن على سيارة تويوتا 2022…أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا 2022 لأكثر من فئه بدون مقدم لمدة 5 سنوات

أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا 2022 لأكثر من فئه بدون مقدم لمدة 5 سنوات، برامج تقسيط السيارات من خلال عبد اللطيف جميل المتاحة لتوفير تسهيلات متعددة سواء للمواطنين السعوديين أو للمقيمين في المملكة العربية السعودية، وهذا بشأن الحصول على كلًا من سيارة جديدة وسيارات مستعملة، حيث أن الشركة تهتم من خلال هذه البرامج لتمكين كل من يريد الحصول على سيارة التي يرغب بامتلاكها، ومن بين العروض التمويلية المتميزة المقدمة هي عروض تقسيط سيارة تويوتا بكافة فئات وموديلات 2022 فضلًا عن عروض تقسيط جميع أنواع السيارات وسوف نتحدث اليوم أكثر بشكل تفاصيلي على عروض تقسيط سيارة تويوتا.

أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا 2022

هذا العرض قد تم تقديمه بالتعاون مع شركة عبد اللطيف جميل لتمويل السيارات التي تقدم خدمة تمويلية تتمكن من خلالها اختيار السيارة المناسبة لك، القيام بملي النموذج ويتم إرساله حتى يتم التواصل معك مباشرة ومن بين العروض المميزة المقدمة الآتي:ـ

سيارة تويوتا يارس 2022 واي شركات

هذه السيارة متاحة في العرض بقسط شهري يبلغ نحو 1,013 ريال سعودي، دون أي مقدمات أو دفعة أولى ويتم تقسيط ثمن السيارة على مدار خمس سنوات.

السيارة متاحة بمحرك قوي رباعي الاسطوانات ذات سعة تبلغ 1,5 لتر، وقوة السيارة قد تصل حتى 105 حصان.

تبلغ عزم دوران 140 نيوتن لكل متر.

عروض تقسيط سيارة تويوتا كامري 2022

توفر تقسيط سيارة كامري 2022 إل أي 2.5 بقسط يبدأ من 1631 ريال .

دون سداد دفعة أولى ويتم السداد على مدار 60 شهر.

وعروص تقسيط كامري 2022 ال اي بقسط شهري يبل نحو 1,692 ريال سعودي.

دون دفعة أولى وفترة السداد تصل حتى 60 شهر.

تقسيط سيارة تويوتا كامري 2022 بقسط شهري بقيمة 18,26 ريال سعودي .

ولا يشترط المعرض سداد دفعة أولى وفترة السداد 60 شهر.

تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر 2022