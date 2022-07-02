أحصل الآن علي سيارة ميتسوبيشي إكسباندر 2022 1.5 AT HL بأرخص الأسعار ..بأقل من 1000 ريال أحصل علي عرض تقسيط سيارة ميتسوبيشي إكسباندر 2022، حرصت شركة العيسائي لبيع السيارات أن توفر اكم عروض وقوية للغاية خلال شهر رمضان المبارك 2022، والذي يضم سيارة ميتسوبيشي السيارة العائلية التي تحتوي على 7 مقاعد، والشركة توفر للعملاء الكرام ذلك العرض بالمشاركة مع المصادر التمويلية المتنوعة بداخل المملكة العربية السعودية ومن بينها مصرف الراجحي، ونحن اليوم سوف نتعرف على عروض تقسيط سيارة ميتسو بيشي إكسباندر موديل 2022 وما تتمتع به من مواصفات ومميزات رائعة تجعل الجميع يرغب في امتلاكها.

أحصل الآن علي سيارة ميتسوبيشي إكسباندر 2022 1.5 AT HL

إذا كنت تريد الاستفادة من العروض المقدمة خلال شهر رمضان المبارك من خلال مصرف الراجحي يبلغ القسط الشهري المقدم من شركة العيسائي 993 ريال سعودي، دون أن يشترط دفع دفعة أولى وفترة سداد تصل حتى 60 شهر فيما يعادل خمس سنوات ودون دفع أي رسوم إدارية والعرض ساري حتى 30 أبريل 2022.

مواصفات سيارة ميتسوبيشي إكسباندر 20221.5 AT HL