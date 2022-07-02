نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل الآن علي سيارة ميتسوبيشي إكسباندر 2022 1.5 AT HL بأرخص الأسعار ..بأقل من 1000 ريال أحصل علي عرض تقسيط سيارة ميتسوبيشي إكسباندر 2022 في المقال التالي
أحصل الآن علي سيارة ميتسوبيشي إكسباندر 2022 1.5 AT HL بأرخص الأسعار ..بأقل من 1000 ريال أحصل علي عرض تقسيط سيارة ميتسوبيشي إكسباندر 2022، حرصت شركة العيسائي لبيع السيارات أن توفر اكم عروض وقوية للغاية خلال شهر رمضان المبارك 2022، والذي يضم سيارة ميتسوبيشي السيارة العائلية التي تحتوي على 7 مقاعد، والشركة توفر للعملاء الكرام ذلك العرض بالمشاركة مع المصادر التمويلية المتنوعة بداخل المملكة العربية السعودية ومن بينها مصرف الراجحي، ونحن اليوم سوف نتعرف على عروض تقسيط سيارة ميتسو بيشي إكسباندر موديل 2022 وما تتمتع به من مواصفات ومميزات رائعة تجعل الجميع يرغب في امتلاكها.
أحصل الآن علي سيارة ميتسوبيشي إكسباندر 2022 1.5 AT HL
إذا كنت تريد الاستفادة من العروض المقدمة خلال شهر رمضان المبارك من خلال مصرف الراجحي يبلغ القسط الشهري المقدم من شركة العيسائي 993 ريال سعودي، دون أن يشترط دفع دفعة أولى وفترة سداد تصل حتى 60 شهر فيما يعادل خمس سنوات ودون دفع أي رسوم إدارية والعرض ساري حتى 30 أبريل 2022.
مواصفات سيارة ميتسوبيشي إكسباندر 20221.5 AT HL
- السيارة تأتي بمحرك بسعة 1500 سي سي يعمل بقوة 104 حصان مع قوة عزم دوران تصل نحو 141 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.
- محركها يتصل بناقل حركة أتوماتيك بها 6 سرعات والسيارة تتسارع من الثبات حتى 100 كم لكل ساعة بخلال 13.8 ثانية.
- تصل السرعة القصوى 160 كم لكل ساعة، والسيارة تستهلك بالمتوسط نحو 5 لتر من الوقود لكل 100 كم.
- أبعاد السيارة تتوفر بطول 4475 مم والعرض يبلغ 1750 والارتفاع يبلغ نحو 1695 مم.
- ومساحة التخزين للصندوق الخلفي تبلغ حوالي 220 لتر، وذات عجلات رياضية بقياس 15 و16 بوصة.
- المقصورة الداخلية للسيارة مزودة بمكيف هواء يدوي مع وجود فتحات في المقاعد الخلفية.
- تحتوي على تقنية فتح وغلق السيارة دون مفتاح، إدارة المحرك بنقرة واحدة الشاشة تعمل بتقنية اللمس قياس 5 بوصة.
- السيارة تتمتع بتقنية توصيل الهواتف الذكية من خلال تطبيقات أبل كار واندرويد أوتو.
- يوجد بالسيارة العديد من وسائل الأمان والسلامة تضم 4 وسائد هوائية، وتحتوي على نظام فرامل مانعة للانغلاق.
- السيارة مزودة بنظام التوزيع الإلكتروني للفرامل، وبها حساسات للركن الخلفية ومعززة بكاميرا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحصل الآن علي سيارة ميتسوبيشي إكسباندر 2022 1.5 AT HL بأرخص الأسعار ..بأقل من 1000 ريال أحصل علي عرض تقسيط سيارة ميتسوبيشي إكسباندر 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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