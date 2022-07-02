أحصل الآن على سيارة هيونداي …ب 12 ألف جنية أحصل على سيارة هيونداي إلنترا والعديد من السيارات الحديثة في السعودية

ب 12 ألف جنية أحصل على سيارة هيونداي إلنترا والعديد من السيارات الحديثة في السعودية، يوجد في السعودية الكثير من السيارات المستعملة المتوفرة في أسواقها، وهذا للأشخاص الذين لا يمتلكون الأموال لشراء السيارات الجديدة، حيث أنها تتوفر لهم بأسعار مناسبة دخلهم المادي، ويتم الكشف عن حالة السيارة للتأكد أنها بحالة جيدة، حيث تقدم لكم افضل العروض على سيارات هيونداي المستعملة بأسعارها الخيالية، تابعونا سنوافيكم بالتفاصيل.

ب 12 ألف جنية أحصل على سيارة هيونداي إلنترا

هناك العديد من العروض التي تتوفر على سيارات هيونداي المستعملة في السعودية، ومنها:

سيارة هيونداي توسان

تلك السيارة الرائعة تتوفر بمواصفات وسعر مثالي يتمثل فيما يلي:

السعة الخاصة بالمحرك يبلغ 1.6 لتر تيربو.

قوة المحرك الحصانية تبلغ 180 حصان.

عزم الدوران الخاص بالسيارة يبلغ 265 نيوتن لكل متر.

تحتوي السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بـ 6 سرعات.

يوجد بها دافع أمامي، واستهلاك وقودها يبلغ 7,4 لتر لكل 100 كيلو متر.

سعر السيارة يبلغ 87,000 ريال سعودي.

سيارة هيونداى سانتا

من أبرز ما يميز هذه السيارة ما يلي:

السيارة تحتوي على مقاعد تناسب خمس أشخاص، وهي تتميز بوجود محرك قوي يتم تزويده بشاحن توربيني.

كما أن التصميم الخاص بالسيارة حيوي للغاية، فهي من سيارات الدفع الرباعي.

المصابيح الأمامية الخاصة بالسيارة ماركة ليد، وكذلك يوجد بها أضواء تلفت النظر من كافة الاتجاهات.

تحتوي السيارة على محرك قياسي تبلغ السعة الخاصة به 2,4 لتر و4 سلندر، كما أن القوة الخاصة به تبلغ 185 حصان.

سعر السيارة يبلغ 124 ريال سعودي.

سيارة هيونداي إلنترا 2013

تتمتع هذه السيارة بمواصفات وسعر خيالي، وهي: