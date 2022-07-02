نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة الموسم الروسية.. سيارة لادا نيفا 2022 في السعودية الوحش الروسى الفخم لاصعب الطرق بمواصفات واسعار خيالية وجبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قنبلة الموسم الروسية.. سيارة لادا نيفا 2022 ، تنطلق مرة أخرى في المملكة العربية السعودية الوحش الروسي لادا نيفا 2022 التي قد أعلنت عنها شركة أفتوفاز الروسية التي تعمل من خلال الدفع الرباعي، كما أن السيارة تأتي بشكل جذاب جداً يكون مناسب لجميع الفئات العمرية ولكن من أكثر الفئات التي تناسبها السيارة الشباب، بالإضافة إلى أن السيارة تمتلك الكثير من المواصفات والمزايا التي جعلت منها سيارة مميزة جداً للمواطن السعودي.

قنبلة الموسم الروسية.. سيارة لادا نيفا 2022

لقد اشتهرت السيارة بالأسواق العالمية والمحلية ويعود السبب في ذلك جودة وشكل السيارة الكلاسيكي لذا تكون مناسبة لمختلف الأذواق والأعمار ومن أبز مواصفات السيارة لادا نيفا ما يلي:

تتمتع السيارة بقوة المحرك التي تصل سعة 1600 سي سي يولد قوة تبلغ 144 حصان.

يوجد من السيارة نسختين ومحرك السارة الثانية منها تصل سعة 2000 سي سي ويبلغ قوته 168 حصان مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

تتمتع عجلات السيارة بقوتها فهي لا يمكن أن تتأثر بالاصطدام عند حدوث الحوادث بالطرقات الوعرة.

تحتوي السيارة على مدخل يو إس بي لشحن الهواتف الذكية أو يمكن تشغيل أحد الأجهزة ومخارج AUX.

تمتلك السيارة إمكانية الاتصال عبر البلوتوث أو يمكن أن يتم الاتصال من خلال شبكة الوايف اي.

تأتي السيارة بجنوط يكون شبيه إلى سيارات السباق الرياضية الذ يبلغ قياسها 15 بوصة.

مميزات سيارة لادا نيفا 2022

تتمتع السيارة بكثير من المزايا بأنها متشابهة بدرجة كبيرة من خلال التصميم الخارجي إلى سيارة راف فور، كما أنها تأتي بهيكل من المعدن الصلب القوي جداً حتى يتحمل الصدمات والمرور بالطرقات الوعرة والصعبة.

كما أن الجزء الخلفي للسيارة يحتوي على مصابيح تعمل من خلال تقنية الليد حتى تساعد على الإضاءة أثناء السير على الطرق في الليل، سيارة متوفرة بإصدارين يمكن للمستخدم اختيار ما يناسبه ويطرح منها في المملكة السعودة أربع موديلات مختلفة.

سعر سيارة لادا نيفا 2022 في السعودية

يبحث جميع محبين السيارات عن سعر السيارة بالسوق المحلي السعودي للسيارات الجديدة، ويذكر أن سعر سيارة لادا نيفا في السعودية قد يصل الإصدار الأول منها 36 ألف ريال سعودي.