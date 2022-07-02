الروسى وحلاوتة.. سيارة لادا نيفا برونتو اقوى واسرع سيارة فخمة وحش للتضاريس والطرق الوعرة بمواصفات واسعار جبارة

الروسى وحلاوتة.. سيارة لادا نيفا برونتو اقوى واسرع سيارة ، تتسابق شركات السيارات دائمًا على انتاج السيارات الهجينة والكهربائية، حتى تتمكن من أن تتوصل لإنتاج نسخة افضل من السيارات صديقة البيئة، ولكن مازالت الكثير من السيارات الأخرى تقوم بإنتاج السيارات التقليدية والتي تتسم بدرجة كبيرة وشعبية واسعة بين المستهلكين، وعلى نفس الإطار فقد قامت شركة أوتوفاز الروسية وهي من السيارات المعروفة والرائدة بمجال انتاج السيارات بالإعلان عن فتح باب الحجز لسيارة موديل لادا نيفا برونتو 2022، وسوف نتعرف اليوم عن مواصفات ومميزات وأسعار سيارة لادا نيفا 2022.

الروسى وحلاوتة.. سيارة لادا نيفا برونتو اقوى واسرع سيارة

قد جاءت سيارة لادا نيفا حاملة للكثير من المواصفات والمميزات التي جعلت السيارة من أفضل السيارات حول العالم وليس فقط الشرق الأوسط ومن بين مواصفات السيارة:ـ

تحتوي السيارة على نوعين من المحرك الأول يبلغ قوته 1600 سي سي، ويعمل على توليد قوة تصل حتى 114 حصان.

كما أن المحرك الثاني ذات سعة 2000 سي سي وينتج عنه قوة 168 حصان.

المحرك الأول يدعم وجود ناقل حركة يدوي، ونوع المحرك الثاني مزود بناقل حركة أتوماتيك ومكون من 6 سرعات للناقلات اليدوية.

عجلات السيارة مصنعة من البلاستيك مقاوم للكسر والصدمات.

يبلغ قياس جنوط العجلات للسيارة الرياضية قد تبلغ نحو 15 بوصة والسيارة تعمل عن طريق نظام الحقن الإلكتروني وفرامل رئيسية وفرامل أخرى مانعة لللانغلاق.

نوافذ السيارة قد تكون متوفرة بالنوع اليو إس بي، ومزودة بتقنية الاتصال بالبلوتوث ومتاح نقطة اتصال واي فاي.

مميزات لادا نيفا برونتو

تم تطوير لوحة القيادة التي قد ترجع للثمانيات وإضافة مجموعة من المقاعد الحديثة تتصف بالراحة والشعور بالدفء.

يوجد بالسيارة مكيف هواء جديد وتحتوي على نظام خاص بالإضاءة قوي وموجود في السيارة.

العمل على تطوير معدل عزل الصوت والاهتزاز بالسيارة.

نوع الدفع الموجود بالسيارة رباعي العجلات.

تتمكن السيارة من السير بكل سهولة على الطرق الواعرة والمنحنيات الصعبة بزاوية تبلغ نحو 49 طول وعرض.

سعر سيارة لادا نيفا 2022

تتوفر سيارة لادا نيفا 2022 في أسواق السيارات بالمملكة العربية السعودية التي قد تتراوح فئات السيارة نحو 36 ألف وتصل حتى 45 ألف ريال سعودي، فيما يقابل 8,582 دولار أمريكي وصولًا حتى 9,735 دولار أمريكي في الأسواق الأمريكية.