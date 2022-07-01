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تعد تويوتا لاندكروزر من السيارات الخرافية في عالم السيارات الرياضية كبيرة الحجم، وتقدم السيارة الخرافية تجربة قيادة استثنائية على جميع أنواع الطرق داخل المملكة العربية السعودية، وتمتلك لاندكروزر الجديدة موديل 2022 محرك جبارة بقوة 409 حصان مكانيكي، وكذلك هو الحال ما جميع الموديلات السابقة للسيارة حيث تسعى دائما شركة تويوتا في أفخم سيارة لديها لاند كروزر إلى تقديم أقوى إمكانيات لديها من خلالها، حيث تعتبر لاند كروزر أقوى السيارات الرياضية ذات هيكل suv لدى شركة تويوتا اليابانية العالمية. لاندكروزر بأسعار رخيصة وحالات مفاجأة 100% بالسعودية الحالة الأولى من المدينة وموديل السيارة هو 2011، قير السيارة اتوماتيكي.

وفي الوقت نفسه السيارة تعمل بالبنزين وتحتوي على دبل، ممشى السيارة أكثر من 400 ألف.

محرك السيارة 6 سلندر وهي أعلى فئة فل كامل، وتحتوي على فتحة سقف ودفلوك.

كذلك تحتوي السيارة على حساسات خلفية وغسالة أنوار أمامية بالإضافة إلى خاصية تشغيل عن بعد.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على بصمة ودخول ذكي بالإضافة إلى مثبت سرعة.

تأتي السيارة بثلاجة ومكيف قوي بمنطقيتن بالإضافة إلى شاشة في السقف وكذلك شاشة في التابلوه.

سعر السيارة هو 74 ألف ريال سعودي، حالة البودي الخارجي جيدة وكذلك حالة الفرش من الداخل. لاندكروزر الوعرة الجبارة فخر الصناعة اليابانية من شركة تويوتا بأقوى الأسعار هناك لاند كروزر في الرياض مستعملة بحالة جيدة، نوع وقود السيارة بنزين، ممشى السيارة 119 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة 8 سلندر وهي من موديل 2015، فئة السيارة gxr 3، السيارة من المالك الأول.

ملاحظات السيارة خالية من الحوادث تماما ومن الأعطال أو الصدمات، ممشى السيارة قابل للزيادة لحين البيع. باقي مواصفات لاند كروزر الحالة القوية في السعودية وكذلك حالة البودي الخارجي جيدة بتقييم 8 من 10، سعر السيارة هو 155 ألف ريال وهي على السوم لأعلى سعر.

السيارة باللون الفضي، حالة الكشافات الأمامية جيدة وكذلك حالة قير السيارة والمحرك وليست هناك حاجة للصيانة.

تحتوي السيارة على رشاش كشافات أمامية، كذلك كشافات الضباب بحالة ممتازة وتعمل بدون أي مشكلات.

كذلك حالة صالون السيارة بحالة جيدة ولا يحتوي على أي مشكلات تستدعي تجديده. عمر شويل - جدة لاندكروزر بأسعار رخيصة وحالات مفاجأة 100% بالسعودية - ثقفني

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