نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مازدا 6 مستعملة بحالات خرافية وأسعار مفاجأة 100% بالسعودية في المقال التالي

تعتبر مازدا 6 من السيارات اليابانية التي تنافس في مظاهرها الخارجي أقوى التصميمات الألمانية في عالم السيارات، حيث تنافس تصميمات شركة bmw وكذلك تنافس تصميمات شركة مرسيدس وخاصة في الموديل الجديد من مازدا 6 2023 وكنا نشرنا مقال عن أبرز التحديثات المتوقعة في الموديل الجديد من السيارة المتوقع طرحه في الربع الثاني من العام المقبل، ويمكنك الاطلاع على التفاصيل فيما يلي. سعر ومواصفات مازدا 6 2023 من الداخل والخارج بالسعودية مازدا 2023 مازدا 6 مستعملة بحالات خرافية وأسعار مفاجأة 100% بالسعودية هناك مازدا موديل 2020 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، السيارة من الخارج بحالة جيدة وكذلك من الداخل.

وفي الوقت نفسه ملاحظات السيارة صدمة خفيفة من جهة الأمام وتم تصليحها لدى الوكالة.

تحتوي السيارة على حساسات خلفية ومثبت سرعة، ممشى السيارة هو 112 ألف كيلومتر قابل للزيادة.

الصيانة الدورية للسيارة يتم عملها في المواعيد المحددة لها، وتم تغيير زيت الفرامل وتغيير الفحامات وتنظيف بوابة الهواء.

وفي الوقت نفسه حالة المحرك والقير ممتازة ويعملان بشكل جيد بدون أي مشكلات إطلاقا.

سعر السيارة هو 70 ألف ريال سعودي قابل للزيادة لأن السيارة على السوم.

السيارة باللون الأبيض وحالة البودي من الخارج لا تحتاج إلى أي تعديل.

وفي الوقت نفسه السيارة من المالك الأول، حالة الكفرات جيدة وكذلك حالة مصابيح السيارة الأمامية. سيارات مازدا الخرافية بأرخص الأسعار وأكثر الحالات قوة وممشى قليل بالسعودية هناك سيارة أخرى مازدا في نجران موديل السيارة هو 2016، ممشى السيارة هو 100 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة باللون الأبيض اللؤلؤي، سعر السيارة هو 65 ألف ريال سعودي.

وتحتوي السيارة على مثبت سرعة والفتح عبر ريموت بصمة، كما تحتوي على كشافات أمامية تعطي إضاءة قوية.

السيارة تحتوي على مراتب مخمل وتحكم دركسون وبريك هولد وزجاج كهربائي.

كذلك أنوار السيارة تتحرك مع تحرك اتجاه الدركسون.

وفي الوقت نفسه تأتي السيارة بمزايا أمان قوية حيث تحتوي على مانع انزلاق بالإضافة إلى مضاد للنقط العمياء.

مكيف السيارة يعمل بأداء جيد وتحتوي السيارة على مرايات كهربائية.

السيارة من المالك الأول وحالة البودي جيدة وكذلك حالة القير والمحرك وتم إجراء الصيانات في موعدها. عمر شويل - جدة مازدا 6 مستعملة بحالات خرافية وأسعار مفاجأة 100% بالسعودية - ثقفني

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