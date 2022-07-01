بتصميم كلاسيكي جذاب ...سيارة سوزوكي ALTOLAPIN الجديدة مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها فى بعض الدول

سيارة سوزوكي ALTOLAPIN الجديدة، أطلقت الشركة العالمية شركة سوزوكي سيارتها الجديدة في جميع أسواق السيارات العالمية، حيث أن يرغب المبدع الياباني الذي قام بصناعتها في إظهار مهاراته وإبداعه في تلك السيارة التي أطلقتها الشركة، فقد صنع منها العديد من أنواع السيارات والفئات المتنوعة التي تلفت أنظار الجميع، تجمع سيارة سوزوكي ALTOLAPIN الحديثة العديد من المميزات والمواصفات الرائعة التي تجذب الجميع إليها، وسوف نعرض لكم اليوم اهم موصفات السيارة ومميزاتها في السطور الأتية.

سيارة سوزوكي ALTOLAPIN الجديدة

موصفات سيارة سوزوكي ALTOLAPIN الجديدة

أهم ما يميز السيارة الجديدة هو وجود محرك ذات ثلاثة إسطونات، وتبلغ سعة ذلك المحرك حوالي 660 سي سي.

وبإمكانه أيضًا إنتاج قوة كبيرة تبلغ حوالي 63 حصان.

يرتبط محرك السيارة بعلبة التروس التي تعمل كهربيًا وتعمل أيضًا بخاصية دفع عجلات السيارة للأمام.

يبدو شكل السيارة الخارجي ذو حجم صغير، كما أن من أهم مميزات السيارة المصابيح الدائرية التي توجد في أمام السيارة.

ويوجد به أيضًا الكثير من الشبكات الهوائية والعصرية.

تحتوي السيارة على شاشة لمس بكل الألوان يصل مقاسها بحوالي 7 بوصة تسمح بتشغيل أحدث التطبيقات.

مميزات سيارة سوزوكي التو لا بين الجديدة

تتميز سيارة سوزوكي التولابين بطول يصل إلى 3430 مم، السيارة ذات عرض يبلغ حوالي 1490 مم، أما بالنسبة إلى ارتفاع السيارة فيبلغ 1475 مم.

الحقيبة الخلفية للسيارة تتميز بالاتساع فتصل سعتها إلى 180 لتر.

تعتبر سيارة سوزوكي التولابين من السيارات الأكثر اقتصادية حيث أنها تستخدم لكل 100 كم تسيره حوالي 3 لتر من الوقود.

السيارة مزودة بكافة وسائل الأمن والسلامة لتحفظ سلامة الركاب، فبها مجموعة من الوسائد الهوائية وأحزمة الأمان.

وبها أيضًا تقنية الفرامل الغير قابلة للانغلاق، وبها إمكانية منع السرقة.

أسعار سيارة سوزوكي التولابين الجديدة

في الفترة الأخيرة أصبحت سيارة سوزوكي التولابين الجديدة من السيارات ألأنثر شهرة في العالم.

وأصبحت متوفرة بأسعار مختلفة من دولة لأخرى، وسوف نتعرف على تلك الأسعار فيما يأتي:ـ