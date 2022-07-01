القنبلة الروسية الجبارة.. لادا نيفا برونتو فى السعودية اقوى سيارة على المنحنيات والطرق الصعبة بمواصفات رائعة والسعر مفاجئة وخيالى

القنبلة الروسية الجبارة.. لادا نيفا برونتو فى السعودية ، تصميم صلب وقوي وأداء فريد على المنحنيات والطرق الصعبة وتعد سيارة برونتو 4×4 واحدة من أهم السيارات الفريدة التي تنتمي للقرن الماضي ومازالت تحتفظ بوجودها بذلك العصر، وأنها تعتبر صاحبة تاريخ طويل بذات الشكل الأصل لفئة الدفع الرباعي، ولكن ذلك التاريخ الكبير لك يمنعها من الخروج بالعديد من الإصدارات الخاصة من حين لآخر، ولكن دون أن تبتعد عن الملامح الأصلية لها، وتعد سيارة برونتو واحدة من أحدث الإصدارات القليلة التابعة لنيفا، والتي تضم الكثير من المواصفات بجودة عالية للغاية، ونحن سوف نتعرف عليها أكثر اليوم.

القنبلة الروسية الجبارة.. لادا نيفا برونتو فى السعودية

السيارة الجديدة تحتوي على مقصورة داخلية جديدة ولكن مع الاحتفاظ باللمسات كلاسيكية بسيطة، منها تحديث لوحة القيادة التي تم استوحاها من جيل الثمانينات، ولكن وجود مقاعد حديثة للشعور بالراحة والتدفئة.

السيارة تقف على جنوط ذات قياس 15 بوصة، ونالت السيارة على تحسين كبير بمستوى عزل الصوت وكذلك الاهتزاز بالسيارة، بينما تضم الكثير من المعدات الاختيارية بالسيارة على لوحة ضوئية على السطح مع طلاء مموه خاص.

على الرغم من عدم الإعلان الرسمي عن الأسعار الجديدة لسيارة لاند نيفا برونتو ولكن سعر الفئة ليجنيد يبلغ نحو 8582 دولار في الأسواق الروسية.

يذكر أن لادا الروسية قد كشفت في الفترة الأخيرة عن الجيل الجديد من نيفا التي تطغو الأسواق بعام 2024.

مميزات سيارة لادا نيفا برونتو

جاءت السيارة بمحرك قوي ذات سعة 1700 سي سي ومكون من أربع اسطوانات.

المحرك ينتج عنه قوة تصل نحو 83 حصان وتبلغ قوة عزم الدوران 129 نيوتن.

المحرك يحتوي على ناقل حركة من النوع اليدوي مكون من 5 سرعات يعمل على نقل القوة لأربع عجلات من خلال نظام الدفع الكلي المستمر.

يوجد بها مجموعة من التروس القابلة للغلق مع وجود نظام تعليق محسن قوي للغاية.

تحتوي على إطارات ضخمة خاصة للسير على الطرق الصعبة والمنحدرات.

سعر سيارة لادا نيفا برونتو في السعودية

قد أشار بعض خبراء الستوق أن سعر سيارة لادا نيفا برونتو الجديدة قامت بطرح السيارة في روسيا بسعر يبدأ من 6320 ألف وتصل حتى 717 ألف روبل روسي فيما يعادل سعرها بالدولار نحو 8,582 دولار وتصل حتى 9.735 دولار، وبالسعودية يصل سعرها نحو 36,45 ألف ريال سعودي.