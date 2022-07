شانجان Cs35 Plus 2023 بالصور تعرف علي المواصفات والأسعار بالتفاصيل

مواصفات شانجان Cs35 Plus 2023

تعّد changan cs 35 plus 2023 هي واحدة من أفضل سيارات crossover التي تم تصميمها بشكل قوي جداً, فقد تم تزويدها بمصابيح إضاءة تعمل بنظام الليل بالإضافة إلي مصابيح ضباب أمامية متداخلة مع الشبكة الأمامية الانسيابية التي تعطي للسيارة قوة تلفت أنظار العديد من الراغبين في قيادة سيارة قوية, وتم تزويد changan cs plus بإطارات سبورت مصنوعة من الألومنيوم 18 بوصة وأيضاُ حقيبة حمل الأغراض الشخصية تسع للعديد من الحقائب مما يجعلها تلائم للعائلات وأيضاً تم تزويدها بفتحة سقف (roof rack) وقد أطلقت CHANGAN cs plus موديل 2023 بالألوان الأسود والأحمر والأبيض.

أطلقت شركة changan للسيارات مؤخرًا سيارتها الحديثة new changan cs plus بمحرك SUV قوي الأداء رباعي الأسطوانات (gdi) ذو سعة 1.4 لتر تيربو TURBO يعطي للسيارة قوة 158 حصان وبعزم دوران يصل إلي 260 نيوتن في المتر الواحد مما يجعل السيارة أقل استهلاكاً للوقود ليمتد إلي مسافة 17.2 كم للتر الواحد ومتصل بناقل حركة قوي أوتوماتيك.