شانجان Cs35 Plus 2023 بالصور تعرف علي المواصفات والأسعار بالتفاصيل

شانجان Cs35 Plus 2023 هي واحدة من أقوى السيارات الصينية من طراز كروس أوفر, حيث أعلنت changan عن سيارتها الجديدة سي إس 35 بلس وسط العديد من المميزات التي يبحث عنها قائدي المركبات, حيث تنافس changan 2023 في سوق السيارات مثيلتاها من سيارات الكروس اوفر المختلفة مثل سيارة هيونداي كريتا 2023 وكذلك هيونداي توسان 2023 وهي تعد من أقوي المنافسة لمثيلتها كورية الصنع. وتعد changan هي أحد وأهم وأقوي الشركات منافسة في عالم المركبات والتي تقدم العديد من المركبات, بل وتقدم منها مركبات new shape من المركبات موديل قديم لتحديثها وجعلها تجابه التحديات في عالم تكنولوجيا , فقد قدمت CHANGAN هانتر 2023, كما أنا لها التجارب القوية في إنتاج المركبات من طراز السيدان, فقد أصدرت مؤخراً شانجان السفن 2023. وتتقدم الشركات الصين المختلفة في مجال صناعة المركبات, فقد قدمت شركة جيلي سياراتها جيلي إمجراند 2023, وكذلك إم جي التي قدمت سياراتها mg5 scropio 2023. وفيما يلي وخلال السطور القليلة القادمة سيتم تناول بعض تفاصيل شانجان cs بلس وما هي المواصفات من حيث قوة أداء المحرك, وكذلك ما هي ماعملات الأمان ووسائل الرفاهية مع بعض الصور للسيارة.

مواصفات شانجان Cs35 Plus 2023 تعّد changan cs 35 plus 2023 هي واحدة من أفضل سيارات crossover التي تم تصميمها بشكل قوي جداً, فقد تم تزويدها بمصابيح إضاءة تعمل بنظام الليل بالإضافة إلي مصابيح ضباب أمامية متداخلة مع الشبكة الأمامية الانسيابية التي تعطي للسيارة قوة تلفت أنظار العديد من الراغبين في قيادة سيارة قوية, وتم تزويد changan cs plus بإطارات سبورت مصنوعة من الألومنيوم 18 بوصة وأيضاُ حقيبة حمل الأغراض الشخصية تسع للعديد من الحقائب مما يجعلها تلائم للعائلات وأيضاً تم تزويدها بفتحة سقف (roof rack) وقد أطلقت CHANGAN cs plus موديل 2023 بالألوان الأسود والأحمر والأبيض. أطلقت شركة changan للسيارات مؤخرًا سيارتها الحديثة new changan cs plus بمحرك SUV قوي الأداء رباعي الأسطوانات (gdi) ذو سعة 1.4 لتر تيربو TURBO يعطي للسيارة قوة 158 حصان وبعزم دوران يصل إلي 260 نيوتن في المتر الواحد مما يجعل السيارة أقل استهلاكاً للوقود ليمتد إلي مسافة 17.2 كم للتر الواحد ومتصل بناقل حركة قوي أوتوماتيك. أما عند التحدث عن معاملات الأمان فقد تم تزويد CS PLUS ببعض المميزات المختلفة عن النسخة الماضية التي تعّد المطالب الأكثر اهتماماً لدى العملاء, فهناك العديد من equipment مثل الوسائد الهوائية الأمامية والخلفية وأحزمة الأمان, كما تم تزويد سي PLUS NEW بنظام الفرامل ABS وكذلك نظام توزيع الفرامل إلكترونياً (EBD), ويوجد CS مستشعرات الركن الأمامية والخلفية التي تحد من الاصطدام, كما انه تم تزويدها من الأمام وأسف الصدّام الأمامي رادار يمكن من خلاله التحكم في المسافة بينها والتي أمامها, وكذلك في حالة وجود طوارئ ولم ينتبه لها قائد المركبة فتقوم أنظمة الأمان للمكابح بإيقاف المركبة. أما عند التحدّث عن المقصورة الداخلية لـ CS بلس فقد قامت CHANGAN بتزويدها بالعديد من مستويات الرفاهية التي تميز سى اس بلس , ومنها التكييف الذي يضمن توزيع الهواء البارد بكافة أنحائها, كما تم تزويد شانجان CS 35 بشاشة داخلية 18 بوصة تدعم خاصية اللمس, يوجد بها أيضاً المرأيات الكهرباء والتي يمكن طيها كهربياً, وكاميرات الرؤية الخلفية التي تزيد مدى رؤية قائد المركبة في 360 درجة. كما تم تزويد شانجان CS بلس بخاصية التحكم بالمقاعد كهربياً, مع إمكانية التحكم في أمكانيات CS PLUS من خلال عجلة قيادة متعددة المهام.وتتمتع شانجان سي اس بلس بشاحن كهربي للهواتف الذكية عن بعد. تمثل سيارة شانجان cs بلس الكروس الكثير لمحبي المركبات ولهذا فبدأت cs plus 2023 في التواجد داخل العديد من الدول العربية والأوروبية ومنها المملكة العربية السعودية, حيث يتساءل العديد من العملاء عن سعر سيارة changan cs plus limited وخاصة في السعودية, فقد تم إعلان سعر شانجان cs في بعض المعارض بأسعار تبدأ من حوالي 56,900 ألف ريال سعودي للفئة الأولى, وتصل إلي 66,900 ألف ريال سعودي للفئة الثالثة. وبهذا نكون قد أتممنا شرح تفاصيل مواصفات شانجان Cs35 Plus 2023 مع عرض بعض الصور.