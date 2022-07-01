نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شانجان Cs35 Plus 2023 بالصور تعرف علي المواصفات والأسعار بالتفاصيل في المقال التالي
مواصفات شانجان Cs35 Plus 2023
تعّد changan cs 35 plus 2023 هي واحدة من أفضل سيارات crossover التي تم تصميمها بشكل قوي جداً, فقد تم تزويدها بمصابيح إضاءة تعمل بنظام الليل بالإضافة إلي مصابيح ضباب أمامية متداخلة مع الشبكة الأمامية الانسيابية التي تعطي للسيارة قوة تلفت أنظار العديد من الراغبين في قيادة سيارة قوية, وتم تزويد changan cs plus بإطارات سبورت مصنوعة من الألومنيوم 18 بوصة وأيضاُ حقيبة حمل الأغراض الشخصية تسع للعديد من الحقائب مما يجعلها تلائم للعائلات وأيضاً تم تزويدها بفتحة سقف (roof rack) وقد أطلقت CHANGAN cs plus موديل 2023 بالألوان الأسود والأحمر والأبيض.
أما عند التحدث عن معاملات الأمان فقد تم تزويد CS PLUS ببعض المميزات المختلفة عن النسخة الماضية التي تعّد المطالب الأكثر اهتماماً لدى العملاء, فهناك العديد من equipment مثل الوسائد الهوائية الأمامية والخلفية وأحزمة الأمان, كما تم تزويد سي PLUS NEW بنظام الفرامل ABS وكذلك نظام توزيع الفرامل إلكترونياً (EBD), ويوجد CS مستشعرات الركن الأمامية والخلفية التي تحد من الاصطدام, كما انه تم تزويدها من الأمام وأسف الصدّام الأمامي رادار يمكن من خلاله التحكم في المسافة بينها والتي أمامها, وكذلك في حالة وجود طوارئ ولم ينتبه لها قائد المركبة فتقوم أنظمة الأمان للمكابح بإيقاف المركبة.
تمثل سيارة شانجان cs بلس الكروس الكثير لمحبي المركبات ولهذا فبدأت cs plus 2023 في التواجد داخل العديد من الدول العربية والأوروبية ومنها المملكة العربية السعودية, حيث يتساءل العديد من العملاء عن سعر سيارة changan cs plus limited وخاصة في السعودية, فقد تم إعلان سعر شانجان cs في بعض المعارض بأسعار تبدأ من حوالي 56,900 ألف ريال سعودي للفئة الأولى, وتصل إلي 66,900 ألف ريال سعودي للفئة الثالثة. وبهذا نكون قد أتممنا شرح تفاصيل مواصفات شانجان Cs35 Plus 2023 مع عرض بعض الصور.
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