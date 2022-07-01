نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الوحش الروسي بقوة الدفع الرباعي” أهم مواصفات وسعر سيارة لادا نيفا في المقال التالي
سيارة لادا نيفا من أكثر السيارات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص الذين يهتموا باقتناء أفضل السيارات، وذلك في البداية يبحث الشخص عن الشركة المنتجة للسيارة وصناعتها وبعدها يهتم بالمميزات والكفاءة وسعرها وشكلها الخارجي والداخلي، وهل تتوافر قطع الغيار الخاصة بها وكل هذه المميزات تتوفر في السيارة لادا نيفا، وتعتبر هذه السيارة من أفضل السيارات التي تم إصدارها هذا الموسم، وهذا فضلا عن أنها تعمل بقوة الدفع الرباعي ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف معكم عن ما يميزها وما هى أسعارها، وكل ما يتعلق بالسيارة لادا نيفا.
مواصفات سيارة لادا نيفا
سوف نتحدث الآن عن مواصفات السيارة لادا نيفا الوحش الروسي كما يطلق عليها فهي تحتوي على مواصفات عالمية، وهي كالتالي:
- هذه السيارة تحتوي على شكل جذاب وعصري يجعل الكثير يرغب في اقتنائها ويسعى إلى شراؤها.
- يتوافر في السيارة فتحة في السقف كما أنها تعمل بنظام قوة دفع رباعي.
- هذه السيارة تحتوي على محرك بقوة 1600 CC وتعمل بقوة 114 حصان، وناقل السيارة يعمل يدويا وهذه هى مواصفات الإصدار الأول.
- أما عن الإصدار الثاني من السيارة لادا نيفا 2022 فهى تعمل بقوة 2000 CC، كما انها تعمل بقوة 168 حصان، وتحتوي على ناقل أوتوماتيك يعمل ب6 سرعات.
- تحتوي هذه السيارة على فرامل بأعلى تقنيات حديثة تعمل بنظام الحقن الإلكتروني.
- كما أنها تحتوي على عجلات مصنوعة من مادة البلاستيك.
- تمتلك جنوط قوية تصل إلى حوالي 15 بوصة.
- هذه السيارة مزودة بالواي فاي والبلوتوث.
- تملك السيارة لادا نيفا فتحتين وهم USB و AUX، ولهذا يمكنك شحن هاتفك بالسيارة بكل سهولة.
سعر سيارة لادا نيفا 2022
إليكم أسعار السيارة لادا نيفا الوحش الروسي في بعض الدول الإصدار الأول والثاني، وهم على النحو التالي:
- سعر السيارة لادا نيفا 2022 في مصر الإصدار الأول 163 ألف جنيه مصري، بينما سعر الإصدار الثاني للسيارة يصل إلى 192 ألف جنيه.
- وسعر السيارة في المملكة العربية السعودية الإصدار الأول يصل إلى 850 ريال سعودي، بينما يصل سعرها للإصدار الثاني بحوالي 8582 دولار أمريكي.
- سعر السيارة لادا نيفا في الإمارات يصل سعرها للإصدار الأول 8582 دولار أمريكي، بينما يصل سعر الإصدار الثاني إلى 9735 دولار أمريكي.
- يصل سعر هذه السيارة في روسيا إلى 717 ألف روبل روسي.
- سعرها في أمريكا يصل إلى 9635 دولار أمريكي.
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