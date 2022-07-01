انت الان تتابع خبر وفر فلوسك.. جبالك اكثر سيارات موديل 2022 موفرة في البنزين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع استمرار اصدار سيارات جديدة من كافة الموديلات و الاصدارات إلا أن عامل توفير الوقود هو الاختيار رقم واحد للعميل اثناء الشراء ولذلك جئنا لكم بأبرز الموديلات الموفرة في مصر .

1 – سوزوكي اسبريسو موديل 2022

تأتي السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1000 سي سي، بقوة 67 حصانا، وعزم اقصى للدوران 90 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة من 5 سرعات يدوية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

تقدم السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 بقيمة قدرها 187.900 جنيه.

2 – بيجو 2008 موديل 2022

تقدر نسبة استهلاك السيارة بيجو 2008 موديل 2022 من الوقود بـ 5 لترات لكل 100 كم، بينما تستمد قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1200 سي سي تيربو، بقوة 130 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.9 ثانية.

وتبدأ أسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2022 من 459.990 جنيه إلى 536.990 جنيه.

3 – اوبل موكا موديل 2022

تمتلك السيارة اوبل موكا موديل 2022 محرك 1200 سي سي تيربو، بقوة 130 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.2 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 5.9 لتر لكل 100 كم.

ويتراوح سعر السيارة اوبل موكا موديل 2022 بين 464.990 و 499.990 جنيه.

4 – سوزوكي التو موديل 2022

زودت السيارة سوزوكي التو موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 800 سي سي، بقوة 47 حصانا، وعزم دوران 69 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة تقارب الـ 4 لترات لكل 100 كم، ومن خلال القدرات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 20 ثانية.

ويبلغ سعر السيارة سوزوكي التو موديل 2022 بقيمة قدرها 159.900 جنيه.

5 – اوبل كورسا موديل 2022

تتمتع السيارة اوبل كورسا موديل 2022 بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1200 سي سي تيربو، قادر على انتاج 130 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر، بالاضافة إلى امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.7 ثانية.

وتقدم السيارة اوبل كورسا موديل 2022 بقيمة تتراوح بين 409.990 و 429.990 جنيه.