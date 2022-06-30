انت الان تتابع خبر بالاوفر برايس .. زيادة جديدة في أسعار ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت السيارة “ميتسوبيشي” اكليبس كروس موديل 2022 إرتفاعاً جديدياً فى قيمتها السعرية ، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا من تلك النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام، وقدرت هذه الزيادة بنسبة بلغت 10 الاف جنيه.

الاداء الفني للسيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022

ومن المعروف ان أيقونة “ميتسوبيشي” الجديدة إكليبس كروس 2022 تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022

وتحزم السيارة “ميتسوبيشي” اكليبس كروس موديل 2022 على فرامل ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وخاصية الثبات الالكتروني ESP، والتحكم في الجر، مع المساعدة على تجاوزر المرتفعات والمنحدرات، ومثبت سرعة، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، إلى جانب الكثير من التقنيات الاخرى بحسب الفئات المقدمة.

ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022

وفيما يتعلق بأسعار “ميتسوبيشي” اكليبس كروس موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة

أول فئة: Insport اكليبس كروس موديل 2022 “اوتوماتيك” بسعر 530 ألف جنيه بدلاً من 520 ألف جنيه.

ثاني فئة: Inspire اكليبس كروس موديل 2022 “اوتوماتيك” بسعر 580 ألف جنيه بدلاً من 570 ألف جنيه.

ثالث فئة: Instyle اكليبس كروس موديل 2022 “اوتوماتيك” بسعر 620 ألف جنيه بدلاً من 610 ألف جنيه.

رابع فئة: Infinity اكليبس كروس موديل 2022 “اوتوماتيك” بسعر 660 ألف جنيه بدلاً من 650 ألف جنيه.