انت الان تتابع خبر بأقل من 70 ألف هتركب الألماني .. أسعار السيارات المستعملة في مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف عضو رابطة تجار السيارات، عبد الله علي، عن أسعار السيارات المستعملة في مصر والتي تشهد ركود في المبيعات قبل عيد الأضحى المبارك تزامنا مع ارتفاع الأسعار مؤخرا بسبب التضخم، وتكون تلك الأسعار على النحو التالي:

أسعار السيارات المستعملة في الأسواق المصرية:

فيات سينا 2001: متوسط سعرها 51 ألف جنيه، وأقل سعر 48 ألف جنيه، وأعلى سعر 57 ألف جنيه.

فيات بيترا 2003: متوسط سعرها 51 ألف جنيه، وأقل سعر 46 ألف جنيه، وأعلى سعر 59 ألف جنيه.

شيري A11 2006: متوسط سعرها 51 ألف جنيه، وأقل سعر 46 ألف جنيه، وأعلى سعر 57 ألف جنيه.

هيونداي إلنترا 1994: متوسط سعرها 52 ألف جنيه، وأقل سعر 43 ألف جنيه، وأعلى سعر 60 ألف جنيه.

ميتسوبيشي لانسر 1994: متوسط سعرها 52 ألف جنيه، وأقل سعر 50 ألف جنيه، وأعلى سعر 52 ألف جنيه.

سيات ابيزا 1994: متوسط سعرها 52 ألف جنيه، وأقل سعر 49 ألف جنيه، وأعلى سعر 55 ألف جنيه.

أوبل كورسا 1994: متوسط سعرها 52 ألف جنيه، وأقل سعر 48 ألف جنيه، وأعلى سعر 57 ألف جنيه.

فولكس فاغن بوينتر 2004: متوسط سعرها 52 ألف جنيه، وأقل سعر 47 ألف جنيه، وأعلى سعر 61 ألف جنيه.

سوزوكي ماروتي: متوسط سعرها 52 ألف جنيه، وأقل سعر 46 ألف جنيه، وأعلى سعر 62 ألف جنيه.

سكودا فيليشيا 2000: متوسط سعرها 53 ألف جنيه، أقل سعر 49 ألف جنيه، وأعلى سعر 54 ألف جنيه.

فولكس فاغن بوينتر 2005: متوسط سعرها 53 ألف جنيه، وأقل سعر 48 ألف جنيه، وأعلى سعر 57 ألف جنيه.

فيات أونو 2006: متوسط سعرها 53 ألف جنيه، وأقل سعر 48 ألف جنيه، وأعلى سعر 57 ألف جنيه.

فيات سينا 2008: متوسط سعرها 55 ألف جنيه، وأقل سعر 45 ألف جنيه، وأعلى سعر 62 ألف جنيه.