انت الان تتابع خبر أسعار سيارة هيونداي إلنترا HD بمبادرة الإحلال .. تشمل الغاز الطبيعي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سنتعرف في هذا التقرير عن أسعار سيارة هيونداي إلنترا HD داخل مبادرة إحلال السيارات التابعة للبنك المركزي المصري، حيث تكون تلك السيارة من فئة السيدان، ومزودة بمحرك رباعي الأسطوانات 1600 سي سي، بقوة 121 حصانا، و156 نيوتن/متر من عزم الدوران.

أما عن متوسط استهلاك الوقود يبلغ حوالي 6.6 لتر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يعمل بتقنية الدفع الأمامي، وتكون عند قطع مسافات تصل إلى 100كم / ساعة في غضون 11.3 ثانية، وتتوفر السيارة عبر 4 فئات وتكون الأسعار على النحو التالي:

أسعار ومواصفات سيارة هيونداي إلنترا HD:

الفئة الأولى بسعر 291.250 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 298.250 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 311.250 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 315.250 ألف جنيه.

الأسعار السابقة للأربع فئات تشمل التجهيز بالغاز الطبيعي، ومخصوم منها قيمة الحافز الأخضر بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة وبحد أقصى 22000 جنيه.