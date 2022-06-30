عملاقة السيارات الحديثة... سيارة كيا سونيت 2023 اهم مواصفاتها ومميزاتها من الداخل والخارج وأسعار فئاتها الجبارة

سيارة كيا سونيت 2023 اهم مواصفاتها، تأتي سيارات كيا سونيت 2023 بمواصفات هائلة جذبت انتباه الجميع تتميز بتصميمها الداخلي والخارجي الجذاب، تحتوي على وسائل أمان متعددة وكماليات ورفاهيات لمتعة الركاب، كما أنها تدعم وسائل الاتصال الحديثة، تم طرحها إلى الأسواق بعدة موديلات مختلفة في السعر والإمكانيات، ونستعرض معكم أهم التفاصيل الخاصة بالسيارات كيا سونيت 2023

سيارة كيا سونيت 2023 اهم مواصفاتها

يعمل محرك كيا سونيت 2023 عن طريق البنزين وهو من نوع MPI

سونيت 2023 عن طريق البنزين وهو من نوع MPI تبلغ سعة المحرك 1.5 لتر.

يتكون المحرك من 4 أسطوانات ويعمل عن طريق الدفع الأمامي للعجلات.

تستهلك السيارة لتر واحد من الوقود لقطع مسافة 17.3 كم

ويعمل المحرك بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي.

تحتوي المقصورة الداخلية على العديد من وسائل الترفيه مثل شاشة عرض المعلومات بمقاس 8 بوصة.

كما تدعم نظام أبل كار بلاي.

زودت السيارة بمكيف هواء يعمل أوتوماتيكياً.

يعمل محرك كيا سونيت بقوة 115 حصان.

تشتمل كيا سونيت على نظام معلومات فريد للترفيه.

يوجد بها كشافات للضباب.

وتأتي عجلات السيارة بمقاس 16 بوصة وهي مصنوعة من الألومنيوم.

أنظمة الأمان لسيارة كيا سونيت 2023

تحتوي كيا سونيت على العديد من أنظمة الأمان التي تضمن سلامة الركاب والسيارة أثناء القيادة حيث:

تحتوي على قفل أمان لحماية الأطفال.

ويوجد بها نظام يحافظ على سرعة السيارة وثباتها.

توجد بها أربع وسائد هوائية لحماية الركاب عند الاصطدام .

تحتوي على نظام مركزي يعمل على غلق النوافذ.

يوجد بها نظام مساعد اصطفاف APS.

بها أنظمة قيادة متنوعة.

مزايا التصميم الداخلي والخارجي لسيارة كيا سونيت 2023

تحتوي الواجهة الأمامية السيارة كيا سونيت 2023 على مصابيح للضباب

كما يوجد بها مصابيح خاصة تعمل أثناء النهار

,يمكن التحكم في السيارة عن بعد وتشغيلها توفر إمكانية تعديل مقعد السائق بشكل يدوي الأبواب الخارجية للسيارة مصنوعة من الكروم اللامع

,يمكن التحكم في المرايا الجانبية للسيارة وطيها إلكترونيا

أسعار وفئات سيارة كيا سونيت 2023