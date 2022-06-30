وحش السيارتوصل البلاد…سيارة تويوتا كورولا كروس Toyota Corolla Cross 2023 وأهم مواصفات ومميزات السيارة الجديدة كلياً

سيارة تويوتا كورولا كروس Toyota Corolla Cross 2023 وأهم مواصفات ومميزات السيارة الجديدة كلياً، تعتبر سيارة تويوتا كورولا كروس من السيارات التي يتم البحث عنها بشكل كبير الفترة الأخيرة من قبل الكثير من الأشخاص، وترجع كثرة البحث عنها بسبب كونها من أفضل أنواع السيارات التي قامت شركة تويوتا بإصدارها والإعلان عنها، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح إليكم أبرز المعلومات التي يمكنك معرفتها من أجل الحصول على السيارة.

سيارة تويوتا كورولا كروس Toyota Corolla Cross 2023

سوف نقدم لكم أهم مواصفات ومميزات سيارة تويوتا كورولا كروس

أهم مميزات ومواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2023

هناك عدد كبير من المواصفات والمميزات التي تتميز بها هذه السيارة والتي تجعل الكثيرين يريدون اقتنائها وهي كالتالي:

تتميز السيارة بأن ناقل الحركة بها أوتوماتيكي ومتغير أيضاً.

تتمتع السيارة بوجود وسائد هوائية من أجل حماية قائدها من التعرض للحوادث.

يوجد بالسيارة أفضل أنواع المحركات والذي تصل سعته إلى 2.0 لتر، بالإضافة إلى أنه محرك غاز.

تناسب هذه السيارة الرياضيين بشكل كبير كما أنها تتحمل طرق وأماكن متنوعة من دون أن يصيبها أي خلل.

يوجد بها الكثير من المصابيح في الأمام وشكلها مثل شكل الغضب مما توحي بالقوة والعزم.

مساحة السيارة من الداخل مناسبة جداً فحَجمها يتناسب جداً مع حجم العائلة، أي أنها يمكن اقتنائها كسَيارة عائلية.

تبلغ قوة محرك السيارة حوالي 169 حصان، كما أن العزم الخاص بها تبلغ قوته 131 رطل.

من خلال هذه السيارة يتم توفير الكثير من الاحتياجات وذلك يساهم في أن تكون سهلة الاستخدام للجميع.

تتميز السيارة بأنها تصميمها رائع ومميز جداً من الخارج وذلك بسبب تكوينها الدقيق والتصاميم الرائعة.

تحتوي السيارة على درجة ثبات عالية وهذا يجعلها تناسب الجميع.

تم استخدام أفضل الأقمشة في تصميم السيارة وذلك يجعلها لا تتأثر بالجلوس بها لفترات طويلة ولا من خلال كثرة استخدامها.

سعر سيارة تويوتا كورولا كروس 2023