بسعر 10000 ريال سيارات مستعملة بالسعودية بسوق السيارات بحالة جيدة، العالم الفترة الحالية يعاني من ارتفاع الأسعار في كافة المجالات وليس في سوق السيارات فقط، ومؤخرا فقد اهتم المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية لشراء سيارات مستعملة لها جودة عالية وبسعر متوسط على حسب ميزانية، جمعنا لكم عدد من سيارات تويوتا هيونداي نيسان كيا وغيرها بأسعار مخفضة سيارات رخيصة بسعر 11 ألف ريال سعودي في سوق المستعمل وشراء السيارة بعد فحصها جيدا وتواصل مع مالك السيارة لتأكد من مواصفات السيارة.

سيارات مستعملة بسعر 10 ألاف ريال بالمملكة

سيارة تويوتا كامري بسعر منخفض والمزايا يجعلها سيارة مناسبة للشراء بالنسبة لسعرها، سيارة تويوتا عداد الممشى لها قليل المسافة المقطوعة سجلت قراءة 150.000 كيلو متر، تتواجد السيارة في مدينة الرياض، من أهم مواصفات السيارة:

لون السيارة الخارجي أبيض لؤلؤي بدي وكالة. تمتاز السيارة بأن لها ناقل حركة اوتوماتيك نوع القير. عدد سيلندر السيارة أربعة سلندر لمحرك قوي. من مميزات الأمان بالسيارة مساعد فرامل بنوعية BA. كما أن السيارة تحتوي على أجهزة استشعار الاصطفاف أمامية وخلفية. تحتوي السيارة على مقابض مصنوعة من الكروم لباب السيارة. تحتوي السيارة على مصابيح الضباب أمامية وخلفية. نوافذ السيارة كهربائية الأمامية والخلفية. سعر السيارة تويوتا كامري طراز 2009 تبلغ نحو 12.000 ريال سعودي.

تويوتا كامري موديل 2008 بحالة جيدة مستعملة بالرياض

نوع السيارة المعروضة للبيع كامري جي إل، بدي السيارة وكالة خارجي نظيفة جدا بدون خدوش، كما أن لون السيارة رصاصي فاتح، وأما عن محركات السيارة سليمة بمواصفات خليجية.

تحتوي السيارة على ناقل حركة اوتوماتيك نوع القير. كما أن السيارة بها جنوط مصنوعة من الحديد. مواصفات محرك السيارة يعمل بقوة 4 سليندر. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة سجل قراءة السيارة مسافة 305.000 كيلو متر. سعر السيارة تويوتا كامري إصدار 2008 تبلغ نحو 10.000 ريال سعودي.

سيارة تويوتا كامري موديل 2008 مستعملة بحالة جيدة

تويوتا كامري موديل 2008 ذات لون أبيض البدي الخارجي وكالة بحالة جيدة، محرك السيارة وكالة على الشرط، سيارة تويوتا كامري مفحوصة لها ناقل حركة اوتوماتيك، لها وقود محرك السيارة البنزين، عداد ممشى السيارة قليل فقد سجل 135.000 كيلو متر.