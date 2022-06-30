أفخم السيارات الرياضية…سيارة كيا سبورتاج Kia Sportage 2023 وأهم مواصفاتها ومميزاتها وجميع أسعار فئاتها

سيارة كيا سبورتاج Kia Sportage 2023 وأهم مواصفاتها ومميزاتها وجميع أسعار فئاتها، قامت شركة كيا بالإعلان عن أنها قامت بإنشاء أفضل السيارات العائلية، وهي سيارة كيا الجديدة لعام 2023، حيث كان ذلك في المملكة العربية السعودية، وهي تابعة لشركة كيا الجبر التي تعتبر الوكيل الرسمي لكيا في السعودية، حيث أن السيارة بكافة الفئات الخاصة بها الجديدة تتوفر في المصنع بضمان خمس سنوات، وسنتعرف على أهم مواصفات هذه السيارة الرائعة فتابعونا.

سيارة كيا سبورتاج Kia Sportage 2023 وأهم مواصفاتها

هذه السيارة الرائعة تتوفر بالعديد من المواصفات الرائعة، ومنها:

يتوفر معها محرك البنزين تبلغ السعة الخاصة به 2.0 لتر، كما أنه يقوم بإنتاج قوة تبلغ 159 حصان، وهو يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.

يتم توجيه ناقل الحركة الخاص بالسيارة إلى نظام الدفع الرباعي أو الأمامي.

المحرك الثاني الخاص بالسيارة يعمل بالبنزين وهو محرك تيربو، حيث تبلغ السعة الخاصة به 1.6 لتر، وهو يقوم بإنتاج قوة تبلغ 180 حصان.

يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بسبع سرعات.

تحتوي سيارة كيا سبورتاج 2023 على العديد من وسائل الأمان والحماية، حيث يتوفر معها وسائد هوائية أمامية تخص السائق والراكب في الأمام.

على العديد من وسائل الأمان والحماية، حيث يتوفر معها وسائد هوائية أمامية تخص السائق والراكب في الأمام. يوجد في السيارة نظام للفرامل أوتوماتيكي، حيث أنها تمكنك من التوقف بطريقة تلقائية.

يتوفر بالسيارة نظام تثبيت السرعة، وهو يحذرك من التصادم في المنطقة العمياء.

تحتوي السيارة على جميع وسائل الترفية فهي تدعم أوتو كار للاندرويد، و ابل كار للايفون مما يمكنك من قضاء وقت ممتع بداخلها.

السيارة تتميز بمساحتها المناسبة التي تتحمل عدد مناسب من الركاب، وهي غير ضيقة.

سعر سيارة كيا سبورتاج 2023

يختلف سعر سيارة كيا سبورتاج 2023 في المملكة العربية السعودية، حسب نوع الفئة الخاصة بها، وهي كما يلي: