نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفخم السيارات الرياضية…سيارة كيا سبورتاج Kia Sportage 2023 وأهم مواصفاتها ومميزاتها وجميع أسعار فئاتها في المقال التالي
سيارة كيا سبورتاج Kia Sportage 2023 وأهم مواصفاتها ومميزاتها وجميع أسعار فئاتها، قامت شركة كيا بالإعلان عن أنها قامت بإنشاء أفضل السيارات العائلية، وهي سيارة كيا الجديدة لعام 2023، حيث كان ذلك في المملكة العربية السعودية، وهي تابعة لشركة كيا الجبر التي تعتبر الوكيل الرسمي لكيا في السعودية، حيث أن السيارة بكافة الفئات الخاصة بها الجديدة تتوفر في المصنع بضمان خمس سنوات، وسنتعرف على أهم مواصفات هذه السيارة الرائعة فتابعونا.
سيارة كيا سبورتاج Kia Sportage 2023 وأهم مواصفاتها
هذه السيارة الرائعة تتوفر بالعديد من المواصفات الرائعة، ومنها:
- يتوفر معها محرك البنزين تبلغ السعة الخاصة به 2.0 لتر، كما أنه يقوم بإنتاج قوة تبلغ 159 حصان، وهو يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.
- يتم توجيه ناقل الحركة الخاص بالسيارة إلى نظام الدفع الرباعي أو الأمامي.
- المحرك الثاني الخاص بالسيارة يعمل بالبنزين وهو محرك تيربو، حيث تبلغ السعة الخاصة به 1.6 لتر، وهو يقوم بإنتاج قوة تبلغ 180 حصان.
- يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بسبع سرعات.
- تحتوي سيارة كيا سبورتاج 2023 على العديد من وسائل الأمان والحماية، حيث يتوفر معها وسائد هوائية أمامية تخص السائق والراكب في الأمام.
- يوجد في السيارة نظام للفرامل أوتوماتيكي، حيث أنها تمكنك من التوقف بطريقة تلقائية.
- يتوفر بالسيارة نظام تثبيت السرعة، وهو يحذرك من التصادم في المنطقة العمياء.
- تحتوي السيارة على جميع وسائل الترفية فهي تدعم أوتو كار للاندرويد، و ابل كار للايفون مما يمكنك من قضاء وقت ممتع بداخلها.
- السيارة تتميز بمساحتها المناسبة التي تتحمل عدد مناسب من الركاب، وهي غير ضيقة.
سعر سيارة كيا سبورتاج 2023
يختلف سعر سيارة كيا سبورتاج 2023 في المملكة العربية السعودية، حسب نوع الفئة الخاصة بها، وهي كما يلي:
- الفئة الأولى من السيارة تتوفر بسعر 96,023 ريال سعودي.
- الفئة الثانية من السيارة ستتوفر بسعر 102,463 ريال سعودي.
- الفئة الثالثة من السيارة ستتوفر بسعر 106,488 ريال سعودي.
- الفئة الرابعة من السيارة ستتوفر بسعر 116. 263 ريال سعودي.
- الفئة الخامسة من السيارة ستتوفر بسعر 135,123 ريال سعودي.
- الفئة السادسة من السيارة تتوفر بسعر 151,223 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفخم السيارات الرياضية…سيارة كيا سبورتاج Kia Sportage 2023 وأهم مواصفاتها ومميزاتها وجميع أسعار فئاتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.