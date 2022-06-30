وحش الموسم الروسى .... سيارة لادا نيفا 2022 تعرف على مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها في بعض الدول

سيارة لادا نيفا 2022 تعرف على مواصفاتها، سيارة لادا نيفا من أحدث السيارات الموجودة في الشرق الأوسط بصفة عامة المملكة العربية السعودية بشكل خاص، حيث أنها من إصدارات هذا العام 2022، كما أنها تضم العديد من المواصفات القياسية المتميزة التي جعلت فئة كبيرة من الأشخاص يقبلون على شرائها، بالإضافة إلى الكثير من المزايا المتوفرة بها ومنها وجود وسائل الأمن والراحة التي تساعد في التعامل معها، ويوجد بها أيضًا الكثير من التصاميم الرائعة في خارج السيارة وكذلك أيضًا في داخلها، وذلك إلى جانب المساحة الداخلية التي تتميز بالاتساع، ويوجد بها أيضًا مقاعد تتميز باتاح الاحة التامة التيؤر تساعد في التعامل مع السيارة براحة وسهولة أكبر، ولسيارة لادا نيفا العديد من المزايا والمواصفات وسوف نتعرف عليا في السطور القادمة.

سيارة لادا نيفا 2022 تعرف على مواصفاتها

تنعم سيارة لادا نيفا 2022 بالكثير من المواصفات التي تجذب الكثير من الأشخاص إليها وسوفلا نتحدث عن تلك المواصفات في الأتي:ـ

يوجد في سيارة لادا نيفا محركات مجهزة بأعلى جودة وقوة فائقة تصل إلى80 حصان.

وذلك إلى جانب تميزها بأحدث التصاميم الرائعة والمتكاملة.

تحتوي السيارة على محرك ذات إمكانيات فائقة تقارب إلى لتر ونصف أو أكثر.

تتكون السيارة من العديد من أشهر المركات العالمية.

وذلك بالإضافة إلى احتواء السيارة على الكثير من التصميمات المذهلة الجذابة وتحديدًا في الجزء الخلفي للسيارة.

كما أن السيارة تحتوي على وسائل الأمان التي تساعد السيارة في السير بجميع الطرق المزدحة بأمان.

يوجد بالسيارة منفذتان أحدهما usb والأخرى aux.

مميزات سيارة لادا نيفا 2022

السيارة مصممة بمحرك 1700سي سي ويكافئ حوالي 7 لتر.

تعمل سيارة لادا نيفا بنظام الدفع الرباعي.

تحتوي السيارة أيضًا على شاشة عرض من أحدث الشاشات.

بالإضافة إلى جنوط يصل إلى 15 بوصة.

تتميز السيارة بتقنية فتح السقف بانورامية.

يوجد بالسيارة مرايا تدعم العمل بتقنية الكهرباء بشكل إلكتروني، وأيضًا المقاعد يوجد بها شاشة أمامية وإمكانية البلوتوث.

أسعار سيارة لادا نيفا 2022

يبلغ سعر السيارة في الأسواق المصرية وأسواق المملكة العربية السعودية فيما يلي:ـ