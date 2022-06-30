نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمحدودي الدخل 3 سيارات مستعملة بالإمارات مميزة بسوق المستعمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة لمحدودي الدخل 3 سيارات مستعملة بالإمارات في سوق المستعمل، يبحث الكثير داخل سوق السيارات المستعملة عن سيارات مستعملة بحالة جيدة وسعر مناسب وبها مواصفات تناسب استعمالهم اليومي للسيارة في احتياجاتهم اليومية، وتحقق لهم سيارات مستعملة تلك المعادلة لسيارة رخيصة لمحدودي الدخل وبإمكانيات وحالة فنية مقبولة.

أسعار سيارات مستعملة بالإمارات

سنبدأ بأكثر سيارات مطلوبة في الإمارات وهي سيارة نيسان حيث تعطيك جودة عالية مع سعر معقول، وتتواجد سيارة نيسان من ضمن سوق السيارات المستعملة بالإمارات بأسعار متفاوتة مناسبة لمحدودي الدخل، سنكشف لكن عن أفضل 3 سيارات مستعملة للبيع بالامارات.

سيارة مستعملة نيسان صني موديل 2016

نيسان صني إصدار خليجي موديل عام 2016 إصدار ممتاز له مزايا كثيرة، حيث أن السيارة نيسان صني بحالة ممتازة جدا من الداخل والخارج تحتوي على عداد ممشى قليل حيث أن السيارة ماشية 200 ألف كيلو متر.

تتواجد السيارة نيسان صني في الجرف بمدينة عجمان. تحتوي السيارة على ناقل حركة اوتوماتيك. يعمل محرك السيارة بقوة 4 سليندر. سعر محرك السيارة 1498 CC. نوع الدفع أو الجر سيارة دفع أمامي. لون السيارة الخارجي أبيض لؤلؤي. وقود محرك السيارة المستعملة نيسان صني البنزين. من مزايا السيارة أنها إقتصادية وموفرة في استهلاك الوقود. سعر السيارة مستعملة نيسان صني بالإمارات 19500 ألف درهم إماراتي.

سيارة مستعملة بالإمارات نيسان باترول 2001

تعتبر سيارات نيسان باترول من السيارات القوية التي تثبت جدارتها ومزاياها على الطرق الصحراوية والطرق الوعرة، حتى مع إصدارها القديم، حيث تأتي سيارة نيسان باترول من ضمن سيارات مستعملة في سوق المستعمل بالإمارات.

السيارة موديل عام 2001 تعمل بكفاءة تعرضت لبعض تصليحات بسيطة.

البدي الخارجي للسيارة وكالة تم تغيير القليل به.

مكان تواجد السيارة نيسان باترول في مدينة دبي.

ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك يعمل بكفاءة.

نوع الدفع أو الجر أمامي.

سيارة بمواصفات خليجية ذات لون ذهبي نحاسي.

عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة سجلت قراءة 543.452 كيلو متر.

محرك السيارة يعمل بقوة 6 سليندر.

سعر السيارة نيسان باترول 2001 تبلغ حاليا 14.000 درهم إماراتي.

سيارة نيسان ألتيما مستعملة طراز عام 2008

سيارة نيسان ألتيما ناقل الحركة لها اوتوماتيك، عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة سجلت قراءة بنحو 188.000 كيلو متر، مكان تواجد السيارة في مدينة دبي، وقود محرك السيارة يعمل باستخدام البنزين، لون السيارة الخارجي الأبيض.