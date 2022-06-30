انت الان تتابع خبر عربية ماسكه سعر.. اسعار ومواصفات نيسان صني فى سوق المستعمل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يضم “سوق المستعمل” المصري المئات من السيارات التي استطاعت أن تثبت تواجدها فى الشارع المصري ، وتعد نيسان صني اليابانية المتاحة بشكلها القديم والجديد واحدة من السيارات الإعتمادية، والتي لا تفقد قيمتها بمرور الوقت وتسير بالحد الأدنى من الأعطال ويمكن إعادة بيعها دون خسارة.

اسعار السيارة نيسان صني فى سوق المستعمل

وتعتبر الموديلات القديمة من العلامة التجارية “صني” من أكثر السيارات طلباً ومبيعاً فى السوق ، حيث تأتي نيسان صني موديلات 2005 حتى 2012 بمتوسط سعري يتراوح بين 110 آلاف جنيه حتى 170 ألف جنيه ، وتأتي صني موديلات 2005 حتى 2012 بمحرك 1500 سي سي وقوة 105 حصان، مما يمنحها عزم دوران جيد واقتصاد في استهلاك الوقود ، وتتوافر صني موديلات 2013 حتى 2022 بمتوسط سعري يبدأ من 140 ألف جنيه حتى 240 ألف جنيه.

نيسان صني

ومن المواصفات الرائدة فى السيارة “نيسان” صني إنها تعتمد على محرك من 4 أسطوانات سعة سعة 1.5 لتر بقوة 108 حصان، وعزم أقصى 134 نيوتن متر، ونوعين من نواقل الحركة الأول يدوي من 5 سرعات والثاني أوتوماتيك من 4 سرعات ، تتمكن صني من الانطلاق بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، وتصل إلى سرعة قصوى 178 كيلومترا في الساعة.