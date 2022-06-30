انت الان تتابع خبر ارخص عربية من شانجان.. شوف مواصفات واسعار الـ Alsvin الجديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الوكيل الوحيد للسيارة للعلامة التجارية “شانجان” غبور أوتو، عن توافر السيارة الـ “Alsvin” موديل 2022 فى السوق المصري من خلال ثلاث فئات من التجهيزات وسعر يبدأ من 227 ألف جنيه.

الاداء الفني لمحرك السيارة الـ “Alsvin” موديل 2022

وتم تقديم السيارة الـ “Alsvin” موديل 2022 فى السوق المصري من خلال تجهيزات رائدة ، حيث تأتي بمحرك 1400 سي سي 4 سلندر يعمل عبر سحب طبيعي للهواء لاستخراج قوة 101 حصان وعزم 135 نيوتن.متر بجانب ناقل حركة يدوي 5 سرعات ، أما الفئتان الأعلى فقدمتا بمحرك 1500 سي سي ذو قوة 107 حصان وعزم 145 نيوتن.متر مع ناقل حركة 5 سرعات ثنائي التعشيق.

شانجان الـ Alsvin

وتوفر السيارة للسائق باقة من التجهيزات الرائدة، منها وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب ونظام ABS لمنع انغلاق الفرامل بينما زادت الفئة الثانية بنظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESP ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات HHC ومراقبة ضغط الإطارات TPMS، أما الفئة العلى فانفردت بحساسات ركن خلفية مع كاميرا.

شانجان الـ Alsvin

والجدير بالذكر انه قد تضمنت تجهيزات أولى فئات شانجان “Alsvin” تحكم كهربائي بالمرايا جانبية ومستوى ارتفاع الإضاءة الأمامية الهالوجينية وجنوط حديدية قياس 14 بوصة ونظام صوتي من سماعتين يدعم توصيل الهاتف عبر البلوتوث، وتبدأ أسعار شانجان الرسمية حالياً من 227 ألف جنيه والفئة الثانية 247 ألف جنيه، أما الفئة الأعلى فيبلغ سعرها 267 ألف جنيه.