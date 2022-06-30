انت الان تتابع خبر اتفرج النسخة الاولي من فولكس فاجن الكهربائية بالسوق المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الوكيل المحلي لشركة “فولكس فاجن” فى مصر عن وصول الإصدار الاول من السيارة ID.4 الكهربائية والتي تعد أول SUV كهربائية من الصانع الألماني ، وقد يتراوح متوسط سعر ID.4 الابتدائي للنسخ الجديدة حسب المعروض من العاملين في السوق المصري بين 725.000 جنيه و820.000 جنيه.

مواصفات السيارة فولكس فاجن الكهربائية فى مصر

من المقرر ان تتوافر النسخة “ID.4” بيور القياسية بمحرك كهربائي خلفي قوته 148 حصان وعزمه 220 نيوتن.متر يطلق عجلاتها الخلفية عبر ناقل حركة ذو سرعة واحدة من الصفر إلى 100 كم/س خلال 10.9 ثوان حتى سرعة قصوى 160 كم/س حسب الأرقام الرسمية مع دعم من بطارية سعتها 52 كيلوواط/الساعة توفر مدى سير حتى 346 كم.

فولكس ID.4

وفيما يتعلق بالفئة الثانية فقد حصل على ذات البطارية بينما زادت قوتها إلى 170 حصان وبلغ العزم 310 نيوتن.متر لينخفض زمن التسارع من الصفر لـ100 كم/س حتى 9 ثوان ، قدمت ID.4 بدءاً من نسخ برو حتى ماكس بمحرك كهربائي خلفي أقوى يولد 201 حصاناً مع 310 نيوتن.متر من العزم وتنطلق بهذا المحرك من الصفر إلى 100 كم/س خلال 8.5 ثوان حسب الأرقام الرسمية بجانب دعم من بطارية 77 كيلوواط/الساعة تدعمه لسير حتى 522 كم عبر شحنة واحدة.

فولكس ID.