مواصفات ومميزات سيارة كيا سبورتاج عام 2022 وسعر السيارة في الأسواق

شركة كيا الكورية من أهم شركات إنتاج السيارات والتي قدمت أنواع متميزة ومختلفة من أهم السيارات المعروفة بقوتها وجودتها، بالإضافة إلى سعرها المناسب، ومن أهم الأنواع التي سوف نتعرف عليها الآن من خلال السطور القادمة هي كيا سبورتاج والتي قدمتها الشركة بالعديد من الفئات المختلفة، تتميز بالعديد من المميزات فهي تتمتع بالمساحة الواسعة المريحة، وتحتوي على الكثير من الإمكانيات المتقدمة التي يحتاجها أي سائق سيارة، وسوف نتعرف على جميع المميزات بشكل من التفصيل تابعونا.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة تتميز بالكثير من المميزات الهامة جدًا والتي جعلتها من افضل السيارات في هذا العام 2022 ومن أهم المميزات هي كالاتي:

تتميز السيارة بمساحتها الواسعة من الداخل.

تحتوي على مجموعة من النظم الحديثة للمعلومات.

السيارة تشبه من حيث الشكل الخارجي للسيارة كيا 5.

5. أما بالنسبة لعوادم السيارة فهي ذات عودام خفية وهي من أهم مميزاتها.

السيارة لها العديد من نظم القيادة المتنوعة التي يمكن أن يتم الاختيار من بينهم وهم Comfort، Smart، Sport، Eco.

السيارة مزودة بلوحة رقمية بمقاس 12 بوصة باللمس.

تتميز بنظام ملاحة حديث.

كما أنها تتمتع بوسائل الأمان والسلامة فهي لها وسائد هوائية في الجوانب والامام، ولها فرامل مانعة الانغلاق.

بها حساسات تساعد في الركن الخلفي للسيارة.

يحتوي كذلك على كاميرا خلفية.

يتمتع بنظام التحكم في تكييف الهواء داخليًا.

السيارة تحتوي على نظام حفظ التوازن بشكل الكتروني أثناء السير.

تحتوي على نظام المساعدة أثناء صعود المرتفعات.

وقد ظهر في بعض الفئات الخاصة بهذه السيارة بعض الإمكانيات المتطورة بشكل أكبر، مثل إمكانية طي المرايات بشكل الكتروني، كما يوجد بها فتحة سقف تعمل بالكهرباء، ومن أهم الإمكانيات المحدثة هي التحكم في المحرك عن بعد.

سعر سيارة كيا سبورتاج 2022

سعر السيارة في مصر والمملكة العربية السعودية هي كالاتي:

يتراوح سعر سيارة كيا سبورتاج الفئة الأولى لعام 2022 في السعودية تبدأ من 94.000 ريال سعودي إلى 128.000 ريال سعودى.