نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات للتنازل بدون مقابل لظروف السفر مدة طويلة خارج البلاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات للتنازل بدون مقابل لظروف السفر مدة طويلة خارج البلاد، توفرت سيارة Changan Eado موديل 2022 فئة نص فل للتقبيل بداعي السفر، محرك 4 سلندر حجمه 1600 سي سي يولد قوة 126 حصان، نظام نقل الحركة أوتوماتيكي وقراءة العداد 29 ألف كيلو متر. تتضمن مواصفات السيارة حساسات خلفية، فرامل مانعة للانغلاق + كنترول على الإنزلاق، كاميرا خلفية، جنوط 16 إنش، نظام تثبيت سرعة، دخول ذكي بالريموت، شاشة وسطية، أنوار محيطية 64 لون، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، مصابيح أمامية LED + أضواء نهارية LED، فتحة سقف، مكيف يدوي، بلوتوث، نظام ملاحة، تشغيل المحرك من خلال الزر، مقاعد جلد، وسائل ترفيه وستة مكبرات للصوت. السيارة متوفرة بالرياض للتنازل بغرض السفر على شركة تمويل الأولي بدون مقابل، قيمة القسط الشهري 1459 ريال على 5 سنوات، تم سداد 12 قسط منها ومتبقي سداد 48 قسط + دفعة أخيرة قيمتها 18000 ريال.

سيارات للتنازل بدون مقابل لظروف السفر

تتوفر للتقبيل سيارة تويوتا افالون فئة بريميوم موديل 2022، محرك 6 سلندر حجم 3500 سي سي يولد قوة 297 حصان، نظام نقل الحركة أوتوماتيكي والممشى 4200 كيلو متر فقط، السيارة مضاف عليها نانو سرميك 3 طبقات + نانو داخلي بالاضافة إلى حماية خارجية من الوكالة بضمان 5 سنوات. تتضمن مواصفات السيارة نظام تثبيت السرعة، شاشة ترفيه، مقصورة خشبية، شاحن لاسلكي، إكسسوارات كروم، مكيف متعدد المناطق، نظام ملاحة، فتحة سقف، نظام التحذير في المناطق العمياء، 14 مكبر للصوت، إمكانية عرض المعلومات على الزجاج، مقاعد جلد، حساسات أمامية وخلفية، جنوط 17 انش، اضاءات ليد، نظام تحذير مغادرة المسار، وسائد هوائيه، فرامل مانعة للانغلاق، كاميرا خلفية وغيرها من التجهيزات. السيارة متوفرة بالرياض للتنازل لظروف السفر على البنك الاهلي مقابل قيمة الدفعة الأولى التي تم سدادها وهي 18 ألف ريال، قيمة القسط الشهري 2344 ريال على 5 سنوات والدفعة الأخيرة قيمتها 75 ألف ريال.

تتوفر سيارة لكزس فئة RX350 موديل 2021 دبل للتنازل عن طريق عبداللطيف جميل، ماكينه 3500 سي سي حجم 6 سلندر تعمل مع جيربوكس أوتوماتيك والممشى 48700 كم. تتضمن مواصفات السيارة نظام زحف، دخول زكي، تشغيل بصمة، فتحة سقف بانوراما، شاشة خرائط وسطية تدعم نظام ابل كار بلاي وأندرويد اوتو، 4 كاميرات محيطيه، حساسات امامية وخلفية، كشافات ليد، كشافات ضباب، جنوط، مقاعد جلد، تبريد وتسخين مراتب، مكيف خلفي، تحكم دركسيون، مثبت سرعة، أوامر صوتية + بلوتوث، شاحن لاسلكي. السيارة متوفرة بالرياض للتنازل بدون مقابل بداعي السفر خارج البلاد والقسط الشهري 3921 ريال، تم سداد دفعة أولي قيمتها 20 ألف ريال + 17 قسط ومتبقي سداد 43 قسط + دفعة نهائية قيمتها 79 ألف ريال.

سيارات مستعملة للتقبيل بداعي السفر

تتوفر للتنازل سيارة جيلي توجيلا موديل 2022 فل كامل عداد ستة آلاف كم، ماكينه 4 سلندر حجم 2000 سي سي تولد قوة 238 حصان والجيربوكس أوتوماتيك، السيارة مضاف عليها عازل حراري بضمان 10 سنوات + حماية واجهة السيارة بالكامل مع الرفارف + نانو سيراميك لكامل السيارة من الداخل والخارج وعلى الجنوط. تتضمن مواصفات السيارة كاميرا 360 درجة، اضاءات ليد، نظام تثبيت سرعة، فتح السيارة بالريموت، زر لتشغيل المحرك، نظام ذاكرة للمقاعد، مكيف أوتوماتيك، مساعد اصطفاف، تبريد مقاعد، مراتب جلدية، اطارات فاخرة، سقف بانوراما، نظام تحذير مغادرة المسار، فرامل مانعة للانغلاق، حساسات أمامية وخلفية، جنوط 20 إنش. السيارة متوفرة بالرياض للتقبيل أقساط لغرض السفر على شركة إمكان بقسط شهري 2295 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 6 اقساط ومتبقي سداد 54 قسط + دفعة التملك البالغ قيمتها 33 ألف ريال.