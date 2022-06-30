نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة بأرخص الأسعار….. سيارات تويوتا بسعر أقل من 7 ألف ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بأرخص الأسعار، أصبح الآن البحث عن السيارات مستعملة من الأمور السهلة جدا حيث أصبح الكثير من المواقع الإلكترونية تعرض السيارات المستعملة المعروضة للبيع بكافة مواصفاتها ومميزاتها، ونتحدث اليوم عبر مقالنا على موقع ثقفني عن سيارات مستعملة بأرخص الأسعار ماركة تويوتا وبأرخص الأسعار.

سيارات مستعملة بأرخص الأسعار

تويوتا لها الكثير الأنواع مثل سيارات تويوتا كامري، وسيارات تويوتا كورولا من تعتبر من أفضل أنواع السيارات لأنها تمتاز بإمكانياتها المميزة ولكن سعرها معقول وبذلك يكون في متناول الجميع، وفيما يلي نعرض سيارات مستعملة بأرخص الأسعار.

سيارة مستعملة تويوتا كامري 2003 للبيع

للبيع في مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية سيارة ماركة تويوتا فئة كامري موديل 2003، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

عداد الممشي للسيارة 225 ألف كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة ذهبي.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

مدخل يو أس بي وراديو وبلوتوث.

سعر السيارة 6 ألف ريال سعودي.

للبيع سيارة مستعملة تويوتا كورولا 2007

سيارة ماركة تويوتا فئة كورولا موديل 2007 للبيع في مدينة الرياض بالسعودية، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة للسيارة أوتوماتيكي.

عداد الممشي للسيارة 325 ألف كيلو متر.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

اللون الخارجي للسيارة ذهبي.

نوافذ يدوية – أمامية و خلفية.

سعر السيارة 7 ألف ريال سعودي.

سيارة مستعملة تويوتا كورولا 2005 للبيع

متواجد بمدينة نجران في المملكة السعودية سيارة مستعملة للبيع، أهم مميزات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة عادي.

عداد الممشي للسيارة 45 ألف كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

السيارة بحالة ممتازة من الخارج والداخل.

نوافذ يدوية – أمامية و خلفية.

سعر السيارة 8 ألف ريال سعودي.

للبيع سيارة مستعملة تويوتا كورولا 2006

معروض للبيع سيارة مستعملة ماركة تويوتا فئة كورولا موديل 2006، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

عداد الممشي للسيارة 120 ألف كيل متر.

اللون الخارجي للسيارة بني.

السيارة بحالة ممتازة من الخارج والداخل.

سعر السيارة 9 ألف ريال سعودي.

للبيع سيارة مستعملة تويوتا كامري 2007

في مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية متواجد سيارة مستعملة للبيع ماركة تويوتا كامري موديل 2007، مواصفات السيارة هي: