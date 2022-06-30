انت الان تتابع خبر اوفر برايس جديد.. ارتفاع جديد فى أسعار ستروين C3 Aircross موديل 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنتمي تحفة “ستروين” الجديدة C3 Aircross الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، وقد أعلن وكيل شركة ستروين عن رفع أسعار السيارة بزيادة سعرية بلغت من 10 الاف الى 12 الف جنيه .

مواصفات السيارة ستروين C3 Aircross موديل 2022

ومن المعروف ان “ستروين” C3 Aircross موديل 2022 تعتمد فى قوتها على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران 205 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 6 سرعات ، والتسارع السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية مدتها 11.8 ثانية.

ستروين C3 Aircross موديل 2022

وتتوافر فى السيارة العديد من وسائل الامان والسلامة ، منها خاصية التوزيع الالكتروني لقوة المكابح EBD، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وفرامل للطواىء EB، مع خاصية متابعة ضغط الهواء للاطارات، ظام مساعدة عند صعود المرتفعات HSA ، حساسات ركن وكاميرا خلفية، وتثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX، ومنظومة الوسائد الهوائية الامامية والجانبية المتطورة .

ستروين C3 Aircross موديل 2022

وفيما يتعلق بأسعار “ستروين” C3 Aircross كالأتي :

أول فئة: سعر السيارة “اوتوماتيك” 424.900 ألف جنيه بدلاً من 414.900 ألف جنيه

ثاني فئة: سعر السيارة “اوتوماتيك” 466.900 ألف جنيه بدلاً من 454.900 ألف جنيه