الصاروخ الروسي .. إمكانيات سيارة لادا نيفا الإصدار 2022 Lada Neva الروسية تتألق في ثوبها الجديد

دائما ما يسعى الشخص لتملك أفضل أنواع السيارات وخصوصاً السيارات ذات الإمكانيات والمميزات العالية، كما تعد سيارة لادا نيفا 2022 من أهم أنواع تلك السيارات لعام 2022، حيث أن هذا النوع من المركبات يمتلك إمكانيات عالية جعلتها من أكثر أنواع السيارات التي يزيد الطلب على شرائها، ولذلك حرصنا في هذا المقال أن نوضح جميع إمكانيات الوحش الروسي سيارة لادا نيفا 2022 Lada Neva الروسية ومميزاتها من الداخل بالأضافة غلى عرض أسعارها في الوطن العربي.

إمكانيات سيارة لادا نيفا الإصدار 2022

تتميز سيارة لادا نوفا بالعديد من الإمكانيات التي جعلت منها الأكثر توفيرا للراحة لمن يقودها ومن أهم تلك الإمكانيات:

السيارة لادا نوفا 2022 مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1700 سي سي (سيارة 4×4).

يمتلك هذا المحرك قدرة رهيبة تقدر بحوالي 83 حصان وبالتالي فإنه محرك قوي ومناسب جدا مع سرعة السيارة.

تمتلك السيارة عجلات من النوع الدفع الرباعي وهو ما يجعلها سيارة سريعة جداً وتقطع مسافات طويلة في فترات زمنية قصيرة.

السيارة تمتلك ناقل حركة من النوع مانيوال هذا الناقل يحتوي على 5 سرعات مختلفة.

السيارة تحتوي على جنوط من النوع الرياضي بقياس 15 بوصة.

سيارة لادا نيفا تمتلك من الصفات الرائعة مثل المقاعد المريحة التي تريح السائق ومن معه أثناء السفر.

كما يتوافر بالسيارة مكيف الهواء يتناسب مع إمكانياتها.

مميزات السيارة لادا نيفا 2022

أولا: السيارة تحتوي على نظام عزل يؤدي دوره بكفاءة عالية، حيث يمنع الضوضاء الخارجية عن الركاب داخل العربية وهي من سبل الراحة.

ثانيا: السيارة تحتوي على أداة من أدوات الترفيه وهي شاشة العرض التي تعمل بواسطة البلوتوث ويمكن التحكم فيها باللمس.

ثالثا: السيارة تحتوي على نظام إضاءة حديث وجذاب.

رابعا: السيارة تمتلك قاعدة مريحة جدا وتحتوي على خاصية التدفئة.

خامسا: اهتمت الشركة المنصعة للسيارة بالأمان حيث أن السيارة تم تزويدها بوسائل أمان ذات طابع مثالي وذلك مثل الفرامل الحديثة ومنظومة الوسائد الهوائية.

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