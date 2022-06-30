نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات سيارة اكيورا انتيجرا 2023 الجيل الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات اكيورا انتيجرا 2023 الجيل الجديد يتم البحث عنهم من قبل المواطنين خاصة بالمملكة العربية السعودية، فهي من السيارات الرائدة بالعالم والسعودية وذلك للمميزات التي تأتي بها السيارة مع العديد من التقنيات الحديثة، فهي الأقرب لعشاق السيارات الرياضية سواء من ناحية التصميم الداخلي أو التصميم الخارجي، كما أنها لا تستهلك معدل كبير من الوقود وبالتالي تأتي ضمن قائمة السيارات الاقتصادية الموفرة، ومع ذلك تعطي السائق أقصى سرعة ممكنة مما يجعلها السيارة رقم واحد في حالة الرغبة في شراء سيارة متكاملة من جميع النواحي.

مواصفات اكيورا انتيجرا 2023م

تمتلك سيارة اكيورا انتيجرا مجموعة من المميزات والتحديثات والتقنيات فيما يخص مجال السيارات فقد تم تجهيزها بشكل جيد، فهي من أكثر السيارات بحثاً من قبل مواطني المملكة العربية السعودية، فقد حازت على شهرة واسعة منذ اللحظة الأولى لإصدارها بالأسواق العالمية، الطراز الأساسي للسيارة ذو مقاعد أمامية ملفوفة بالجلد ومقاعد بالوراء قابلة للطي، كما تم تزويدها بفتحة سقف يتم التحكم فيها كهربياً، فضلاً عن نظام صوتي بتقنية حديثة مكون من 8 سماعات، سيجد السائق دواسات مصنوعة من الفولاذ ضد الصدأ، وشاشة عرض مع وجود مكبرات الصوت أعلى المقاعد الأمامية.

مواصفات اكيورا انتيجرا من الداخل

توفير مستشعرات خاصة بالركنة، بواسطة التحكم في السرعة منع الاصطدام من الوراء أو الأمام، كما تم توفير خاصية إعداد برنامج لقيادة السيارة، يحصل الركاب أيضاً على وسائد هوائية في المقاعد الأمامية لتوفير سبل الراحة والأمان في وقت واحد، تم تصنيع الغطاء الخاص بالمحرك من الألومنيوم لتتم الحماية له في حال الاصطدام، كما تم وضع دركسون من مادة الكروم، أما المحرك أربعة سلندرة بقوة 400 حصان وسعة 1.5 لتر تيربو، يحقق ما يقارب ال 6000 لفة في ال60 دقيقة.

كما تم إضافة بعضاً من الرفاهية والأمان للسيارة التحكم بسرعة التكييف، تكييف السيارة على سرعة محددة، إلى جانب تقنية توضح حركة الأشخاص بجوار السيارة، كما أن الفرامل يتم عملها أتوماتك في حال كانت السيارة على وشك الاصطدام، مع إمكانية التحكم في سير السيارة داخل مسار محدد.

سعر سيارة اكيورا انتيجرا 2023

من المقرر أن يتم بيع السيارة فور طرحها بالأسواق السعودية بسعر 127 ألف ريال سعودي وذلك للفئة A-Spec، أي ما يساوي 34 ألف دولار أمريكي، أما الفئة القياسية سعرها 120 ألف ريال سعودي ما يساوي 32 ألف دولار أمريكي، ويمكن الحصول عليها الآن من قبل الموزعين بالمملكة العربية السعودية.