نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر مرسيدس مايباخ 2022 في السعودية والتصميم والمميزات بالصور في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر سيارة مرسيدس مايباخ 2022 الأفضل من حيث المحرك والسرعة والمميزات الكثيرة المتواجدة بها إذ أن تصميمها الخارجي رائع إلى جانب الألوان التي تتوافر بها تناسب مختلف الأذواق، ونجد أيضا سيارة مرسيدس مايباخ تتمتع بمواصفات داخلية تجعلها الأكثر راحة للركاب والسائق إذ أن نظام الحماية الخاص بها يساعد على القيادة بسهولة كبيرة دون الشعور بأي اضطراب أو قلق، وفي هذا المقال سوف نوضح سعر مرسيدس مايباخ 2022 في السعودية وأهم مواصفاتها.

كم سعر مرسيدس مايباخ 2022؟

تمتاز السيارة بالكثير من المميزات الرائعة لهذا نجد سعرها يعد مثالي بالنسبة لما تتميز به من مواصفات داخلية وخارجية حيث يبدأ سعر السيارة في الأسواق السعودية من 750817 ريال سعودي بما يعادل 200 ألف دولار أمريكي، كما يصل سعرها في الأسواق المصرية إلى 3 مليون و757 ألف جنية مصري، وتعد الفئة الأعلى سعرا نظرا لسرعتها الكبيرة.

مرسيدس مايباخ 2022 من الداخل

تأتي سيارة مرسيدس مايباخ من الداخل بطراز مميز حيث نجد المقاعد مصنوعة بعناية كبيرة لتناسب الركاب وتعطي لهم الشعور بالراحة الكبيرة كما أنها مزودة بخاصية التدليك، وتتمتع أيضا بوجود نظام صوتي عالي الكفاءة مع وجود شاشات وسائط بمساحة 11.6 بوصة إحداهما في الأمام والأخرى بالخلف مع نظام التدفئة المتميز للتحكم في درجات حرارة السيارة، تتمتع السيارة بدعم البلوتوث والاتصال بالايفون وهواتف الاندرويد أيضا إلى جانب وجود الراديو ونظام البوصلة والملاحة، كما أن بها وصلة يو أس بي.

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تصميم مرسيدس مايباخ 2022

يعتبر تصميم سيارة مرسيدس مايباخ 2022 الأروع حيث أنها تتمتع بمظهر خارجي لامع وأبواب كهربائية إلى جانب الإطارات عالية الثبات، ولا شك في أن مصابيح السيارة تعطي إضاءة عالية الكفاءة، كما تتميز مرسيدس مايباخ بوجود فتحة سقف بانورامية تعطي لها مظهر مميز، وتتمتع السيارة بمحرك بسعة 6 لتر يولد قوة 630 حصان بناقل حركة أوتوماتيك 9 سرعات.

مميزات مرسيدس مايباخ 2022

تمتاز سيارة مرسيدس مايباخ بالكثير من المميزات على رأسها كونها تحتوي على نظام حماية عالي الكفاءة إذ أن السيارة مزودة بنظام القفل المركزي وأقفال أمان خلفية لحماية الأطفال، هذا إلى جانب وجود منبه حزام أمان ونظام لمراقبة ضغط الإطارات، كما تحتوي السيارة على فرامل مانعة الانغلاق وإنذارات لمنه السرقة ومنع الاصطدام، هذا إلى جانب الوسائد الهوائية المزودة بالمقاعد، هذا يعمل على حماية الركاب من الإصابة بأي ضرر إذا حدثت حادثة.