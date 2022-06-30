انت الان تتابع خبر أفضل سيارة رياضية فى مصر.. اسعار وإمكانيات نيسان قشقاي موديل 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد السيارة الرائدة قشقاي التابعة للعلامة التجارية المميزة “نيسان” إرتفاعاً جديداً فى اسعارها على جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري ،وتقدم قشقاي في مصر بثلاث فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 529 ألف جنيه، 564 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما تقدم الفئة الأعلى تجهيزاً بسعر رسمي 604 ألف جنيه.

مواصفات السيارة نيسان قشقاي موديل 2022

تتوافر السيارة “نيسان” قشقاي فى السوق المصري بمحرك رائدة، حيث تأتي بموتور تربو 4 سلندر سعة 1300 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، بقوة 148 حصان، عزم أقصى 240 نيوتن متر. سيارة نيسان الجديدة تتسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 8.9 ثانية، تستهلك في المتوسط 6.1 لتر من الوقود لكل 100 كم.

نيسان قشقاي موديل 2022

وتأتي أيقونة “نيسان” بباقة ضخمة من التجهيزات ، من بينها 6 وسائد وستائر هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP، نظام المساعدة على صعود المرتفعات HLA ، تتوفر السيارة أيضًا بنظام فرامل الطوارئ Intelligent Emergency Braking، وحساسات للتنبيه من التصادم الأمامي والخلفي، وكاميرا رؤية لمحيط السيارة بزاوية 360 درجة Intelligent Around View Monitor.