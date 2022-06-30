انت الان تتابع خبر شوف أسعار ومواصفات السيارة جيلي مونجارو 2023 في السوق السعودي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن عملاق الصناعة الصيني “جيلي” عن السيارة مونجارو موديل 2023 والتى تعتبر أحدث طرازتها فى الاسواق السعودية والتى تنمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV .

مواصفات السيارة مونجارو 2023 في السوق السعودي

تعتبر السيارة “جيلي” مونجارو 2023 من أفضل ما قدم الصانع الصيني، حيث انها حصلت على باقة من الترقيات في التقنيات ووسائل الراحة والأمان والرفاهية علاوة على التغييرات في التصميم التي تضفي عليها لمسة من الفخامة والرقي تجعلها قادرة على المنافسة بقوة في الأسواق السعودية، تم بنائها على المنصة الهندسية المدمجة CMA لتقدم مستوى استثنائي من الأداء.

جيلي مونجارو 2023

وفيما يتعلق بقوة السيارة فتعتمد “جيلي” مونجارو 2023 على محرك رباعي الأسطوانات 2.0TD سعة 2 لتر بشاحن توربيني بقوة إجمالية 235 حصانا وعزم دوران 350 نيوتن متر مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات من شركة AISIN اليابانية.

جيلي مونجارو 2023

وبخصوص اسعار “جيلي” مونجارو 2023 فتتوافر فى 4 فئات مختلفة كالأتي:

الفئة الاولى: سعر جيلي مونجارو GC يبدأ من 119,485 ريال سعودي .

الفئة الثانية: سعر جيلي مونجارو GL يبدأ من 129,375 ريال سعودي .

الفئة الثالثة: سعر جيلي مونجارو GF يبدأ من 141,335 ريال سعودي .

الفئة الرابعة: وهي الفئة الأعلى في التجهيز مونجارو GF بلس من 149,385 ريال سعودي.

جيلي مونجارو