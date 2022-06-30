انت الان تتابع خبر احلى SUV فى مصر.. اسعار ستروين C5 Aircross موديل 2022 بعد الزيادة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت السيارة “ستروين” C5 Aircross موديل 2022 إرتفاعاً فى قيمتها السعرية داخل السوق المصري، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 20 الف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة والتي تنتمي للفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

الاداء الفني للسيارة “ستروين” C5 Aircross

وقد عززت الشركة الفرنسية أداء سيارتها C5 Aircross من خلال تقديمها بعلبة تروس أوتوماتيكية سداسية السرعات، تعمل مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، قادر على ضخ 165 حصانا، وتتسارع السيارة ستروين C5 Aircross موديل 2022 من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية تستغرق 9.4 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تصل لـ 100 كيلومتر.

ستروين C5 Aircross موديل 2022

وتأتي السيارة بباقة مميزة من وسائل الأمن والسلامة ، منها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامى، ونظام فرامل ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، فرامل يد كهربائية، ومراقبة ضغط الإطارات، ونظام زيادة التحكم في المرتفعات (HSA) .

ستروين C5 Aircross موديل 2022

أسعار السيارة ستروين C5 Aircross موديل 2022

أول فئة: ستروين C5 Aircross موديل 2022 “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 594.900 ألف جنيه بدلاً من 574.900 ألف جنيه.

ثاني فئة: ستروين C5 Aircross موديل 2022 “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 664.900 ألف جنيه بدلاً من 644.900 ألف جنيه.

ثالث فئة: ستروين C5 Aircross موديل 2022 “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 714.900 ألف جنيه بدلاً من 694.900 ألف جنيه.