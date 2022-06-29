نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا برادو Toyota PRADO 2023 سيارة الدفع الرباعي المذهلة محترفة الطرق الوعرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمتاز سيارة تويوتا برادو بشهرتها الواسعة التي انتشرت مؤخرا نظرا لما تتمتع به من مواصفات كثيرة داخلية وخارجية ، ولاشك في أن الشركة اليابانية تويوتا تصنع دائما الأفضل في كل عام ولهذا فإن الإصدار الأخير من تويوتا برادو 2023 يعد الأفضل من سيارات الدفع الرباعي إذ أنها تمتاز بمحرك مميز وسرعة كبيرة، ونجد أيضا السيارة تأتي بمقاعد فاخرة وإطارات مميزة، وفي هذا المقال سوف نوضح أهم مواصفات تويوتا برادو من الداخل والخارج.

مواصفات تويوتا برادو الخارجية

يظهر التصميم المثالي لسيارة تويوتا برادو 2023 من الخارج في كونها تتمتع بإطارات كبيرة المساحة 18 أنش وهذا يعطي للسيارة سهولة الحركة في المناطق الوعرة، إلى جانب الألوان المختلفة التي تتوافر بها السيارة وهذا يتناسب مع الأذواق المختلفة ونجد السيارة مزودة بمصابيح إنارة عالية الكفاءة تساعد على الرؤية في المناطق الأشد ظلمة، ونجد أيضا السيارة بها مصابيح ضبابية للرؤية في الضباب مع وجود المساحات والمستشعرات الحساسة للمطر، هذا إلى جانب نظام الحماية المميز فهي تحتوي على إنذار لمنع السرقة وإنذار أخر لمنع الاصطدام إذ يجعل السائق يتجنب الحوادث بشكل كبير.

تصميم تويوتا برادو 2023 من الداخل

تمتاز سيارة تويوتا برادو 2023 من الداخل بمواصفات مثالية فهي تحتوي على وسائط متعددة مثل 6 مكبرات صوتية عالية الكفاءة إلى جانب الشاشة بمساحة 9 بوصة تدعم الاتصال بالبلوتوث والهواتف الذكية مع وجود شاشة عدادات، ونجد أيضا كاميرا خلفية متصلة بشاشة داخل السيارة لمساعدة السائق في الرؤية الخلفية، ونجد أيضا السيارة تتمتع بوجود راديو ونظام ملاحة إلى جانب المقاعد الجلدية فاخرة الصنع والتي تتحرك في 8 اتجاهات مختلفة، كما نجد السيارة من الداخل بها مكيف هوائي للتمتع بدرجات حرارة مناسبة للركاب وأيضا المقاعد مزودة بوسائد هوائية لكي يكتمل نظام الحماية المميز.

سعر تويوتا برادو 2022

نجد الكثير من العملاء يبحثون عن سعر تويوتا برادو 2023 في الأسواق حيث تعتبر الأنسب من حيث المواصفات، ويبدأ سعر السيارة في الأسواق السعودية من 168 ألف ريال سعودي بينما يصل إلى ما يقرب من 250 ألف للفئة الأعلى من تويوتا برادو، ونجد السعر في الإمارات يبدأ من 135 ألف درهم إماراتي بينما في الأسواق المصرية يبدأ السعر من 850 ألف جنية مصري، ومن الجدير بالذكر توفر السيارة بعدة فئات يختلف كلا منها عن الأخر في سعة المحرك وسرعة السيارة.