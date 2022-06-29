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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة ديزل وبنزين ممشى قليل للبيع في السعودية بأسعار رخيصة، تتوفر بمدينة الرياض للبيع سيارة هيونداي سوناتا مستعمل 2014، المحرك بنزين 4 سلندر سعة 2400 سي سي بقوة 178 حصان، الجير أوتوماتيك والممشى 205 ألف كيلو متر. المواصفات: حساسات خلفية، مصابيح ليد، جنوط 17 إنش، مُثبت سرعة، أقفال آلي على الأبواب، نوافذ كهرباء، إمكانية التحكم من خلال عجلة القيادة، بلوتوث، مقاعد مخمل مزودة بخاصية التحكم كهربائياً، مكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، نظام أمان. السيارة بحالة ممتازة وقد وصل أعلى سوم إلى 20 ألف ريال.

سيارات مستعملة ممشى قليل للبيع

تتوفر للبيع بمنطقة ضباء في تبوك سيارة هيونداي اكسنت مستعمل 2014 مشت 114 ألف كيلو متر، المحرك ديزل 4 سلندر سعة 1400 سي سي بقوة 108 حصان والجير أوتوماتيك. المواصفات: حساسات ركن خلفية، مقاعد جلدية، مانع للانزلاق، جنوط 14 إنش، سنترلوك، نوافذ كهربائية، وسائد هوائية، مقود متعدد الأغراض للتحكم في الأوامر الصوتية والبلوتوث، مكيف يدوي، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX و4 مكبرات الصوت. السيارة مسيومة بقيمة 24 ألف ريال.

تتوفر بمدينة نجران للبيع سيارة نيسان التيما مستعمل موديل 2013 مشت 211 ألف كيلومتر، المحرك بنزين 6 سلندر سعة 3500 سي سي بقوة 270 حصان، الجير اوتوماتيك به أعطال بسيطة ويحتاج إلى صيانة، البودي به رش تجميلي بالصدامات والكبوت والباقي وكالة، مكيف ثلج + بطارية جديدة + كفرات جديدة + فحص جديد واستمارة سارية. المواصفات: حساسات أمامية وخلفية، جنوط 17 انش، نظام تثبيت سرعة، مكيف متعدد المناطق، نظام ملاحة، فتح السيارة بالريموت، الدخول زكي والتشغيل بصمة، تحكم دريكسون، منافذ للشحن والطاقة + بلوتوث، صندوق خلفي كهربائي، مقاعد مخمل، شاشة وسطية. وصل أعلى سوم على السيارة إلى 23 ألف والسعر المطلوب 25 ألف ريال.

بيع وشراء سيارات مستعملة

تتوفر بمدينة الرياض للبيع تويوتا كورولا مستعمل موديل 2013 مشت 135 ألف كيلو متر، المحرك بنزين 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 121 حصان والجير أوتوماتيك. ماكينة وجير على الشرط + استمارة وفحص ساريين، تم تغيير التكييف والريداتير، تم تغيير الباب اليمين الخلفي والبودي به رش بالرفرف الأيمن والأيسر والكبوت والصدام الأمامي. المواصفات: جنوط مقاس 15 إنش، سنترلوك على لأبواب، نظام حماية من السرقة، وسائد هوائيه، تحكم كهربائي في زجاج النوافذ، كهربائية، منافذ للشحن والطاقة + 4 مكبرات صوت. السعر المطلوب 23 ألف ريال قابل للتفاوض البسيط.