نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات مازدا 6 2023 من الداخل والخارج بالسعودية مازدا 2023 في المقال التالي
تعتبر مازدا 6 2023 من السيارات المنتظرة بشدة في المملكة العربية السعودية، حيث حققت مازدا 6 2022 نجاحا مبهرًا وتمكنت من أن تكون من ضمن السيارات اليابانية الأكثر مبيعًا في المملكة في عام 2022، وتعد السيارة من السيارات التي تمتلك هيكل سيدان متوسط الحجم، بالإضافة إلى ذلك تمتلك مازدا 6 2022 تصميم جذاب للغاية لكن مازدا 6 2023 من المتوقع أن تأتي بتصميم أكثر جاذبية من ناحية الشكل الخارجي وقد تنافس في تصميمها تصميمات سيارات بي إم دبليو المتميزة للغاية بمظهر سياراتها من الخارج.
سعر مازدا 6 2023 فل كامل في السعودية والإمارات والبحرين والكويت
- 97 ألف ريال سعودي بحيث تسريبات أبرز محليين عالم السيارات.
- وفي الوقت نفسه يأتي سعر السيارة عالميًا حوالي 26 ألف دولار أمريكي.
- أما عن سعر السيارة في الإمارات هو 95 ألف ريال إماراتي.
- وكذلك سعر السيارة سيكون في الكويت حوالي 10 آلاف دينار كويتي.
- أيضا سعر السيارة في البحرين سيكون 9800 دينار بحريني.
مواصفات مازدا 6 2023 من الداخل والخارج.. ما هي أبرز التحديثات في مازدا 2023 في المملكة العربية السعودية؟
- تحتوي السيارة على فتحة سقف تضفي إحساس بالرحابة والوسع على مستقلين السيارة.
- وفي الوقت نفسه السيارة من المتوقع أن تأتي بمحرك بقوة 230 حصان في فئة فل كامل.
- من المرجح أن تأتي السيارة بقير بعصاية قصيرة أكثر من التي كانت بموديل مازدا 6 2022 وهو من أبرز التحديثات المتوقعة.
- القير الخاص بالسيارة لا يحتوي على أي مشكلات وهو يأتي بـ 6 سرعات.
- مساحات السيارة الداخلية صارت أوسع قليلا من الخلف من ناحية الأرجل للركاب الخلفيين.
- ويعد أكثر الأشياء إزعاجًا في مازدا 6 2022 هو ضيق مساحات الأرجل الخلفية وهو المتوقع تعديله في الموديل الأحدث.
- شكل المصابيح الأمامي يحصل على تحديث خرافي ويصبح بشكل أكثر جاذبية بشكل كبير.
- كذلك شكل جنوط السيارة من المتوقع أن يأتي بتصميم أكثر عصرية وجاذبية للغاية، وما هو ستوضحه الصور المرفقة.
- وفي الوقت نفسه السيارة تأتي بشاشة عالية الدقة من الداخل ومتصلة بنظام ترفيهي قوي.
- السيارة تحتوي على آبل كار بلاي وكذلك نظام أندرويد أوتو.
موعد طرح مازدا 2023 في المملكة العربية السعودية
من المرجح أن يتم الإعلان عن الموديل الجديد من مازدا 6 في الربع الثاني من عام 2023 بالمملكة العربية السعودية.
مواصفات الأمان في مازدا 6 2023 في السعودية
- من المتوقع أن تأتي السيارة برادر خلفي يكشف الطريق لقائد السيارة ويشارك في إعطاء رؤية 360 للسيارة.
- وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على مانع انغلاق الفرامل ونظام توزيع الفرامل إلكترونيا على العجلات.
- أيضا السيارة تحتوي على زر تشغيل وإيقاف للمحرك بالإضافة إلى 3 أكياس امتصاص الصدمات عن الحوادث.
- تحتوي السيارة على عجلات من نوع تيوبلس شديد التماسك بالأرض أثناء القيادة.
- كذلك السيارة تأتي بنظام تخفيف السرعة الاتوماتيكي عن استشعار الرادار الأمامي باقتراب جسم أكثر من اللازم.
- مصابيح السيارة الأمامي بإضاءة فل led وهي ما يكشف الطريق أمام السائق ليعطي مزيدًا من الأمان.
- السيارة تحتوي على تنبيه لزيادة السرعة وكذلك تنبيه في حالة عدم إغلاق حزام الأمان.
أبرز ما يميز مازدا 6 2023 من جميع النواحي.. هل تنافس السيارات الألمانية؟
- تعد سيارات مازدا من أبرز منافسين السيارات الألمانية في المملكة العربية السعودية خاصة من ناحية التصميم الخارجي والداخلي.
- وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على استهلاك وقود ممتاز حيث تسير لمسافة 15 كيلومتر بلتر واحد من البنزين.
- عضلات السيارة والهيكل الخارجي من الأسفل للسيارة في منتهى القوة وهو ما يضاهي جودة الصناعة الألمانية.
- مستوى خامات التهجيز الداخلية لـمازدا 6 الجديدة فاخرة ولا ترى عيناك في فئة فل كامل أي شيء يدل إلا على الفخامة.
- الكراسي في السيارة مدعومة بكفر من الجلد الفاخر وتحتوي على أزرار تحكم كهربائية وذاكرة لمقعد السائق.
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